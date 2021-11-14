Евродипломат Боррель назвал Россию глобальным партнером ЕС

Брюссель, 14 ноября. Европа должна вести диалог с Россией, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

В ходе своего выступления Боррель отметил, что Россия является глобальным партнером для Европы. Он добавил, что планирует провести переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым на министерском совещании ОБСЕ в Стокгольме в начале декабря 2021 года.

Ранее Боррель обсудил миграционный кризис с главами МИД Польши и Литвы Збигневым Рау и Габриэлюсом Ландсбергисом. Дипломаты осудили действия президента Белоруссии Александра Лукашенко в ситуации с мигрантами.