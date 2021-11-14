Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 ноября 18:35
18:34
Экономика
Объем транзита нефтепродуктов через Украину снизился до 37,8 тысячи тонн
18:34
Шоу-бизнес
Барановская высмеяла многочисленные слухи о романе с Галкиным и Лепсом
18:31
Весь мир
Парижская конференция и выдвижение сына Каддафи — что произошло в Ливии с 8 по 14 ноября
18:31
Общество
Синоптик Тишковец предупредил москвичей о гололедице 15 ноября
18:30
Политика
Языковой омбудсмен Украины предложил изменить 20 русскоязычных названий населенных пунктов
18:30
Общество
Эндокринолог Моргунов посоветовал есть медленнее для более эффективного похудения
18:29
Происшествия
Многодетную жительницу Краснодара избили в трамвае за отсутствие маски
18:28
Общество
Ученые Университета Киото создали прибор, действующий как нейтрализатор в «Людях в черном»
18:27
Весь мир
Минюст Израиля представил законопроекты, препятствующие возвращению Нетаньяху к власти
18:25
Шоу-бизнес
Барановская прокомментировала затянувшиеся разбирательства с Аршавиным из-за алиментов
Все новости

СМИ сообщили о соглашении Израиля и Ливана по демаркации морской границы
Весь мир
СМИ сообщили о соглашении Израиля и Ливана по демаркации морской границы
Global Look Press  /  Bilal Jawich

Бейрут, 14 ноября. Израиль и Ливан договорились о демаркации морской границы. Об этом сообщает Al-Quds.

Пресса ссылается на дипломатические источники, которые на условиях анонимности сообщили о достигнутой договоренности по технической демаркации ливано-израильской границы.

«Вопрос о сроках подписания документа остается открытым, поскольку связан с позицией «Хезболлы» и Ирана», — пояснил инсайдер.

Согласно заявлению СМИ, если соглашение будет официально подписано, Ливан получит месторождение Кан в обмен на передачу Израилю месторождения Кариш.

Политические разногласия

Морская граница между Израилем и Ливаном на протяжении длительного времени остается камнем преткновения в отношениях двух стран, которые не имеют дипломатических отношений и технически находятся в состоянии войны с 1948 года.

Израиль настаивает на своем праве владения месторождением Кариш, в то время как интересы Ливана сосредоточились вокруг Кана. Однако сторонам не удавалось достичь консенсуса в переговорном процессе.

В двадцатых числах октября стало известно о разногласиях по данному вопросу в руководстве Минобороны Ливана. Командующий армией Джозеф Аун заявил, что не хочет стать «козлом отпущения», если политики решатся на урегулирование проблем с границей.

Посредником в диалоге стали Соединенные Штаты, которые делегировали в конфликтную зону старшего советника по глобальной энергетической безопасности Амоса Хохштейна. Он прибыл в Ливан во второй половине октября и потребовал от участников переговоров заключить сделку к марту 2022 года, угрожая прекращением участия Штатов в дискуссии.

Спорная территория

В 1949 году Израиль и Ливан достигли согласия только в вопросах разграничения на суше. Морские границы установлены не были, и такая ситуация сохранялась до 2020 года — пока стороны не приступили к диалогу по вопросу распределения морских территорий.

Обе страны озаботились этим вопросом после публикации отчета Геологической службы США. В документе говорилось о богатых запасах газа, содержащихся в недрах Левантийского бассейна, который охватывает территориальные воды двух государств.

В апреле 2021 года стороны обменялись политическими претензиями. Сначала Ливан заявил о расширении своей акватории у спорного участка, после чего Израиль опубликовал новую карту морской границы с Ливаном.

Несмотря на заявления СМИ, пока стороны не делали никаких официальных заявлений касательно соглашения о демаркации.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / СМИ сообщили о соглашении Израиля и Ливана по демаркации морской границы
израиль ливан границы договоренность
Комментировать