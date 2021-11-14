СМИ сообщили о соглашении Израиля и Ливана по демаркации морской границы

Бейрут, 14 ноября. Израиль и Ливан договорились о демаркации морской границы. Об этом сообщает Al-Quds.

Пресса ссылается на дипломатические источники, которые на условиях анонимности сообщили о достигнутой договоренности по технической демаркации ливано-израильской границы.

«Вопрос о сроках подписания документа остается открытым, поскольку связан с позицией «Хезболлы» и Ирана», — пояснил инсайдер.

Согласно заявлению СМИ, если соглашение будет официально подписано, Ливан получит месторождение Кан в обмен на передачу Израилю месторождения Кариш.

Политические разногласия

Морская граница между Израилем и Ливаном на протяжении длительного времени остается камнем преткновения в отношениях двух стран, которые не имеют дипломатических отношений и технически находятся в состоянии войны с 1948 года.

Израиль настаивает на своем праве владения месторождением Кариш, в то время как интересы Ливана сосредоточились вокруг Кана. Однако сторонам не удавалось достичь консенсуса в переговорном процессе.

В двадцатых числах октября стало известно о разногласиях по данному вопросу в руководстве Минобороны Ливана. Командующий армией Джозеф Аун заявил, что не хочет стать «козлом отпущения», если политики решатся на урегулирование проблем с границей.

قائد الجيش اللبناني لا يريد أن يكون كبش محرقة في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية https://t.co/jX0xYM2iJ2 | #الإمارات_اليوم — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 24, 2021

Посредником в диалоге стали Соединенные Штаты, которые делегировали в конфликтную зону старшего советника по глобальной энергетической безопасности Амоса Хохштейна. Он прибыл в Ливан во второй половине октября и потребовал от участников переговоров заключить сделку к марту 2022 года, угрожая прекращением участия Штатов в дискуссии.

Спорная территория

В 1949 году Израиль и Ливан достигли согласия только в вопросах разграничения на суше. Морские границы установлены не были, и такая ситуация сохранялась до 2020 года — пока стороны не приступили к диалогу по вопросу распределения морских территорий.

Interview: Total prepares to drill well in Block 9 in Lebanon's waters: official https://t.co/z8kWdnppK4 — Lebanon Oil & Gas (@LebanonOilGas) June 5, 2020

Обе страны озаботились этим вопросом после публикации отчета Геологической службы США. В документе говорилось о богатых запасах газа, содержащихся в недрах Левантийского бассейна, который охватывает территориальные воды двух государств.

В апреле 2021 года стороны обменялись политическими претензиями. Сначала Ливан заявил о расширении своей акватории у спорного участка, после чего Израиль опубликовал новую карту морской границы с Ливаном.

Israel ready to make greater sea territory demands in Lebanon border talks https://t.co/SEvUDivXx0 — IBRU (@ibrudurham) April 27, 2021

Несмотря на заявления СМИ, пока стороны не делали никаких официальных заявлений касательно соглашения о демаркации.