Родные и близкие проводили гроб с телом Виктора Коклюшкина на Щербинское кладбище

Москва, 14 ноября. Траурная церемония прощания с известным писателем-сатириком Виктором Коклюшкиным завершилась в Москве. Гроб с телом эстрадного драматурга повезли на Щербинское кладбище, где он и будет захоронен.

Юморист умер в возрасте 75 лет от сердечной недостаточности. По словам родных и близких, незадолго до смерти он попал в больницу, однако несмотря на все усилия медиков, его не удалось спасти.

Церемония прощания с Коклюшкиным проходила в Клубе писателей Центрального дома литераторов в Москве в малом зале, ее посетили родные и близкие. После гроб с его телом погрузили в машину. Журналист Владимир Соловьев и другие родственники юмориста стояли рядом с авто.

Зять Коклюшкина Соловьев ранее пообщался с журналистами и рассказал, что навещал сатирика в больнице. Он уточнил, что в последние дни, несмотря на попытки врачей его спасти, у юмориста постепенно стали отказывать органы.