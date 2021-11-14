Карпин не включил Ахметова и Осипенко в заявку сборной России на матч с Хорватией

Сплит, 14 ноября. Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным не включил в заявку на матч с Хорватией Ильзата Ахметова и Михаила Осипенко.

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов и защитник «Ростова» Михаил Осипенко не попали в заявку сборной России на предстоящую игру с хорватской национальной командой. Соответствующую информацию представили журналисты издания «Спорт-Экспресс». Матч Хорватия — Россия пройдет на стадионе «Полюд» в Сплите. Игра отборочного турнира к ЧМ-2022 начнется в 17 часов по московскому времени. В прямом эфире матч сборных Хорватии и России покажет первый канал.

Ранее стало известно, что вратарь «Химок» Илья Лантратов не попал в заявку сборной России на игру в Хорватии. Он отправился расположение клуба из Московской области.