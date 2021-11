Темпы вырубки лесов в Бразилии достигли новых рекордов, несмотря на заявления властей

Бразилиа, 14 ноября. Показатель обезлесения в тропических лесах бразильской Амазонии увеличился по сравнению с прошлым годом, несмотря на заявления президента Жаира Болсонару. Об этом сообщает агентство Национальный космический исследовательский центр Бразилии (INPE).

По предварительным данным, в октябре 2021 года было уничтожено примерно 877 квадратный километров леса — на 5% больше, чем за тот же период 2020. Таким образом, это худший октябрь с 2015 года, когда начала функционировать система мониторинга.

Enquanto o Ministro do Meio Ambiente diz na COP26 “onde há floresta há muita pobreza” e ignora o avanço do desmatamento no Brasil, o INPE mostra um desmatamento recorde no mês de outubro de 2021 na Amazônia Legal.https://t.co/tDjZZmn7rz pic.twitter.com/6wDzNGShop