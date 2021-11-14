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Темпы вырубки лесов в Бразилии достигли новых рекордов, несмотря на заявления властей
Весь мир
Темпы вырубки лесов в Бразилии достигли новых рекордов, несмотря на заявления властей
Global Look Press  /  Panoramic / Keystone Press Agency

Бразилиа, 14 ноября. Показатель обезлесения в тропических лесах бразильской Амазонии увеличился по сравнению с прошлым годом, несмотря на заявления президента Жаира Болсонару. Об этом сообщает агентство Национальный космический исследовательский центр Бразилии (INPE).

По предварительным данным, в октябре 2021 года было уничтожено примерно 877 квадратный километров леса — на 5% больше, чем за тот же период 2020. Таким образом, это худший октябрь с 2015 года, когда начала функционировать система мониторинга.

Ранее правительство страны взяло на себя новые обязательства в рамках конференции ООН высокого уровня по климату в Глазго. Президент Бразилии заявил, что к 2030 году страна обещает сократить выбросы парниковых газов на 50% против ранее анонсированных 43%. Данные заявления были сделаны после двух лет отрицания президентом актуальности проблемы глобального потепления и рекордных темпов сокращения лесов Амазонии.

Ученые, дипломаты и активисты не воспринимают всерьез слова главы государства, учитывая значительный рост темпов уничтожения лесов с начала его правления по причине поощрения разработки месторождений полезных ископаемых и фермерства.

«Заявления правительства не меняют тот факт, что Бразилия продолжает терять большие площади лесов. Мир знает позицию Болсонару, и его попытки доказать обратное неубедительны, так как спутниковые данные показывают то, что происходит на самом деле», — отметил в ходе конференции в Глазго директор по научным вопросам Института экологических исследований Амазонии Ане Аленкар.

Жаир Болсонару был вынужден смягчить свою риторику по вопросу климатических изменений после вступления в должность президента США Джо Байдена, сделавшего экологическую повестку одним из своих приоритетов.

Тем не менее глава Бразилии сократил персонал в агентствах по защите окружающей среды, воспрепятствовал функционированию системы экологических штрафов и организовал неэффективную военную кампанию для срыва операций против лесозаготовительных работ в Амазонии.

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