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Судью, пристава и сотрудника ФСБ задержали с 13 тушами оленей в Якутии

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 15:16
Происшествия
Судью, пристава и сотрудника ФСБ задержали с 13 тушами оленей в Якутии
pixabay.com  /  PD

Якутск, 14 ноября. Высокопоставленных сотрудников задержали в зоне запрета на охоту на территории Республики Саха.

Всего были задержаны пять человек — пристав, сотрудник районного ФСБ, судья, водитель и проводник. В ходе досмотра у них изъяли 13 туш оленей и одну тушу соболя. Кроме того, у охотников обнаружили оружие и боеприпасы, пишет РЕН ТВ.

Высокопоставленных сотрудников задержали еще 9 ноября, однако об этом стало известно только сегодня. В связи с обнаружением у них туш животных и оружия в зоне, которая не предназначена для охоты, правоохранителями организована проверка.

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