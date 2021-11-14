Судью, пристава и сотрудника ФСБ задержали с 13 тушами оленей в Якутии

Якутск, 14 ноября. Высокопоставленных сотрудников задержали в зоне запрета на охоту на территории Республики Саха.

Всего были задержаны пять человек — пристав, сотрудник районного ФСБ, судья, водитель и проводник. В ходе досмотра у них изъяли 13 туш оленей и одну тушу соболя. Кроме того, у охотников обнаружили оружие и боеприпасы, пишет РЕН ТВ.

Высокопоставленных сотрудников задержали еще 9 ноября, однако об этом стало известно только сегодня. В связи с обнаружением у них туш животных и оружия в зоне, которая не предназначена для охоты, правоохранителями организована проверка.