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Эмир Кувейта принял отставку правительства
Весь мир
Эмир Кувейта принял отставку правительства
Global Look Press  /  Noufal Ibrahim / Xinhua

Эль-Кувейт, 14 ноября. Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед ас-Сабах принял отставку премьер-министра страны Сабаха аль-Халида ас-Сабаха и его правительства. Об этом сообщило местное новостное агентство KUNA.

При этом глава государства издал распоряжение, согласно которому отправленный в отставку кабмин должен функционировать в качестве временного правительства до утверждения нового состава глав ведомств.

Премьер-министр Кувейта подал прошение об уходе своего кабинета 8 ноября. Отставка правительства во главе с Сабахом аль-Халидом ас-Сабахом является уже вторым подобным эпизодом в этом году и связана с враждой кабмина с избранным парламентом.

Ранее стало известно, что эмир Наваф ас-Сабах пошел на уступки оппозиции и издал два указа о помиловании 11 человек и смягчении приговоров в отношении 35 кувейтских диссидентов. Речь идет об участниках событий 16-17 ноября 2011 года, когда несколько сотен человек ворвались в здание законодательного собрания и пробыли в нем до утра, требуя предоставления им подданства и соответствующих прав.

Эмир Кувейта принял отставку правительства страны
Федеральное агентство новостей /

Чтобы положить конец противостоянию парламента с правительством, осенью Наваф ас-Сабах призвал к «национальному диалогу». В первых числах октября оппозиция выдвинула ряд условий для запуска переговоров. В их числе было проведение амнистии для диссидентов и снятие неприкосновенности с главы кабинета министров. Парламентарии подозревали его в корыстных целях при назначении кандидатов на ряд постов и критиковали за безуспешную политику по предотвращению распространения COVID-19.

Из-за существующих разногласий между правительством и парламентом власти уже долгое время не могут реализовать ряд стратегических инициатив, касающихся бюджета страны, в том числе закон о долге, позволяющий Эль-Кувейту выпустить облигации, гарантирующие ему возможность получать займы за рубежом.

В целом Кувейт имеет давнюю историю отставок правительства. С 2006 года в стране сменилось 17 составов кабмина. Частые конфликты и тупиковые ситуации во взаимодействии двух сторон на протяжении десятилетий приводили к перестановкам в правительстве и роспуску заксобрания.  

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