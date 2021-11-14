Эмир Кувейта принял отставку правительства

Эль-Кувейт, 14 ноября. Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед ас-Сабах принял отставку премьер-министра страны Сабаха аль-Халида ас-Сабаха и его правительства. Об этом сообщило местное новостное агентство KUNA.

При этом глава государства издал распоряжение, согласно которому отправленный в отставку кабмин должен функционировать в качестве временного правительства до утверждения нового состава глав ведомств.

Kuwait's Emir Sheikh Nawaf al Ahmed al Sabah accepted resignation of government, state news agency KUNA reports pic.twitter.com/RJogglEl56 — TRT World Now (@TRTWorldNow) November 14, 2021

Премьер-министр Кувейта подал прошение об уходе своего кабинета 8 ноября. Отставка правительства во главе с Сабахом аль-Халидом ас-Сабахом является уже вторым подобным эпизодом в этом году и связана с враждой кабмина с избранным парламентом.

Ранее стало известно, что эмир Наваф ас-Сабах пошел на уступки оппозиции и издал два указа о помиловании 11 человек и смягчении приговоров в отношении 35 кувейтских диссидентов. Речь идет об участниках событий 16-17 ноября 2011 года, когда несколько сотен человек ворвались в здание законодательного собрания и пробыли в нем до утра, требуя предоставления им подданства и соответствующих прав.

Федеральное агентство новостей /

Чтобы положить конец противостоянию парламента с правительством, осенью Наваф ас-Сабах призвал к «национальному диалогу». В первых числах октября оппозиция выдвинула ряд условий для запуска переговоров. В их числе было проведение амнистии для диссидентов и снятие неприкосновенности с главы кабинета министров. Парламентарии подозревали его в корыстных целях при назначении кандидатов на ряд постов и критиковали за безуспешную политику по предотвращению распространения COVID-19.

Из-за существующих разногласий между правительством и парламентом власти уже долгое время не могут реализовать ряд стратегических инициатив, касающихся бюджета страны, в том числе закон о долге, позволяющий Эль-Кувейту выпустить облигации, гарантирующие ему возможность получать займы за рубежом.

Kuwait’s government resigns after less than a year in office, in a step aimed at breaking a political deadlock that has blocked fiscal reforms https://t.co/nlUbjQCsUP — Bloomberg Middle East (@middleeast) November 8, 2021

В целом Кувейт имеет давнюю историю отставок правительства. С 2006 года в стране сменилось 17 составов кабмина. Частые конфликты и тупиковые ситуации во взаимодействии двух сторон на протяжении десятилетий приводили к перестановкам в правительстве и роспуску заксобрания.