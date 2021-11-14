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Количество погибших в результате тюремного бунта в Эквадоре приближается к 70
Весь мир
Количество погибших в результате тюремного бунта в Эквадоре приближается к 70
Global Look Press  /  Polic¨ªa Nacional de Ecuador / XinHua

Кито, 14 ноября. Количество смертей в результате нового тюремного бунта в Эквадоре достигло 68, еще 25 человек получили ранения. Об этом сообщает пресс-секретарь правительства Карлос Хихон.

Согласно официальной информации, ситуация в исправительном учреждении в Гуаякиле находится под контролем властей. Хихон отметил, что в операции по восстановлению порядка в тюрьме приняли участие 900 полицейских. Власти также разместили военных вокруг территории учреждения.

13 ноября в крупнейшей тюрьме Эквадора «Прибрежная» произошли новые столкновения. Изначально сообщалось о 58 смертях. На видеороликах, распространяемых в социальных сетях, были показаны лежащие на земле тела, некоторые из них были сожжены.

По словам губернатора провинции Гуайяс Пабло Аросеманы, бунт начался после того, как группа заключенных попыталась окружить членов конкурирующей группировки из блока №2.

Хихон добавил, что президент Гильермо Лассо сделает «важные объявления» в ближайшее время касательно решений, принятых с представителями властей и гражданского общества.

Тюремная система Эквадора находится в чрезвычайной ситуации с 29 сентября, когда произошла крупнейшая тюремная резня за всю историю страны, унесшая более 100 жизней. Согласно официальной версии, причиной бунтов являются столкновениями между членами наркокартелей, борющихся за контроль над тюрьмой.

Крупнейший в истории Эквадора тюремный бунт унес жизни более 100 заключенных
Федеральное агентство новостей /

 

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эквадор тюремный бунт
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