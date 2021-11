Количество погибших в результате тюремного бунта в Эквадоре приближается к 70

Кито, 14 ноября. Количество смертей в результате нового тюремного бунта в Эквадоре достигло 68, еще 25 человек получили ранения. Об этом сообщает пресс-секретарь правительства Карлос Хихон.

Согласно официальной информации, ситуация в исправительном учреждении в Гуаякиле находится под контролем властей. Хихон отметил, что в операции по восстановлению порядка в тюрьме приняли участие 900 полицейских. Власти также разместили военных вокруг территории учреждения.

#Breaking Battle among #Ecuador prison gangs kills at least 68 inmates #Guayaquil https://t.co/lua1SNjbQa pic.twitter.com/zl6dPpxsGa

13 ноября в крупнейшей тюрьме Эквадора «Прибрежная» произошли новые столкновения. Изначально сообщалось о 58 смертях. На видеороликах, распространяемых в социальных сетях, были показаны лежащие на земле тела, некоторые из них были сожжены.

#BREAKING

Death toll rises to 68 in #Ecuador prison riot: officials



New fighting in Guayaquil jail in Ecuador kills 68#AFP #BreakingNews #PrisonDelLitoral #Guayaquil pic.twitter.com/t75FbvWgwr

Via @ferozwala