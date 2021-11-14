Количество погибших в результате тюремного бунта в Эквадоре приближается к 70

Кито, 14 ноября. Количество смертей в результате нового тюремного бунта в Эквадоре достигло 68, еще 25 человек получили ранения. Об этом сообщает пресс-секретарь правительства Карлос Хихон.
Согласно официальной информации, ситуация в исправительном учреждении в Гуаякиле находится под контролем властей. Хихон отметил, что в операции по восстановлению порядка в тюрьме приняли участие 900 полицейских. Власти также разместили военных вокруг территории учреждения.
#Breaking— ABYSS Chronicles (@AbyssChronicles) November 14, 2021
Battle among #Ecuador prison gangs kills at least 68 inmates #Guayaquilhttps://t.co/lua1SNjbQa pic.twitter.com/zl6dPpxsGa
13 ноября в крупнейшей тюрьме Эквадора «Прибрежная» произошли новые столкновения. Изначально сообщалось о 58 смертях. На видеороликах, распространяемых в социальных сетях, были показаны лежащие на земле тела, некоторые из них были сожжены.
#BREAKING— ALPHA PRO (@DTMsport) November 13, 2021
Death toll rises to 68 in #Ecuador prison riot: officials
New fighting in Guayaquil jail in Ecuador kills 68#AFP #BreakingNews #PrisonDelLitoral #Guayaquil pic.twitter.com/t75FbvWgwr
Via @ferozwala
По словам губернатора провинции Гуайяс Пабло Аросеманы, бунт начался после того, как группа заключенных попыталась окружить членов конкурирующей группировки из блока №2.
Хихон добавил, что президент Гильермо Лассо сделает «важные объявления» в ближайшее время касательно решений, принятых с представителями властей и гражданского общества.
Тюремная система Эквадора находится в чрезвычайной ситуации с 29 сентября, когда произошла крупнейшая тюремная резня за всю историю страны, унесшая более 100 жизней. Согласно официальной версии, причиной бунтов являются столкновениями между членами наркокартелей, борющихся за контроль над тюрьмой.