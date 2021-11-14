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Путин вспомнил цитату Достоевского, призвав либералов не уподобляться лакеям
Политика
Путин вспомнил цитату Достоевского, призвав либералов не уподобляться лакеям
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 14 ноября. Президент России Владимир Путин рассказал о своем отношении к либералам.

По его словам, России всегда были присущи свобода мысли, выбора и поиска решений. Но если под либерализмом понимать желание кого-то копировать, то это не самый лучший вариант.

«Вот в этой связи напомню, что Достоевский сказал: "Наши либералы — это лакеи, которые ищут, кому бы почистить сапоги". Но это не истинный либерализм», — пояснил глава государства в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Также российский лидер добавил, что если в стране нет внутреннего позитивного механизма развития и свободы мысли, то она не может претендовать на эффективное развитие и на конкурентоспособность.

Ранее Путин заявил, что Россия готова помочь решению миграционного кризиса в ЕС на границе Польши и Белоруссии. По его словам, если от России будет что-то зависеть, то Москва готова содействовать.

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