Самую большую статую Будды в России готовят к открытию в Бурятии

Монумент божеству расположился в селе Санага. Вокруг статуи будет находиться парк. Ожидается, что новое священное место станет центром паломничества для миллионов верующих со всего мира.

Русский Будда получился в высоту 41 метр, а в ширину — 28. За строительство божественного монумента отвечает настоятель Санагинского дацана Сультим-лама.

Он рассказал, что объект был заложен в 2016 году с одобрения индийского Далай-ламы. Он же в знак благословения подарил российским монахам маленькую статую Будды. Теперь, когда работы завершаться, она будет помещена в самое сердце получившегося мемориала.