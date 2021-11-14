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Самую большую статую Будды в России готовят к открытию в Бурятии

Видео

Монумент божеству расположился в селе Санага. Вокруг статуи будет находиться парк. Ожидается, что новое священное место станет центром паломничества для миллионов верующих со всего мира.

Русский Будда получился в высоту 41 метр, а в ширину — 28. За строительство божественного монумента отвечает настоятель Санагинского дацана Сультим-лама.

Он рассказал, что объект был заложен в 2016 году с одобрения индийского Далай-ламы. Он же в знак благословения подарил российским монахам маленькую статую Будды. Теперь, когда работы завершаться, она будет помещена в самое сердце получившегося мемориала.

 

 

 

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