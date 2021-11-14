Австрия вводит локдаун для непривитых от коронавируса с 15 ноября

Вена, 14 ноября. Власти Австрии приняли решение ввести локдаун для граждан, которые не вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщил канцлер страны Александр Шалленберг.

В последнее время в Австрии наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки в стране зафиксировали 13 152 новых случая заражения COVID-19, а сутками ранее заболевание подтвердилось у 11 798 человек.

«Мы сегодня решили, что с завтрашнего дня, с понедельника, в Австрии будет действовать локдаун для непривитых. Это значит — ограничение на выход из дома для людей старше 12 лет. Жилые помещения можно будет покидать только в исключительных случаях», — заявил Шалленберг.

Непривитые смогут выходить из дома только за покупками в продуктовые магазины, аптеки, на работу или прогулку, а также в случае необходимости помочь нуждающимся.

Ранее власти Латвии объявили жесткий локдаун ввиду складывающейся эпидемиологической ситуации. Ограничения в стране будут действовать до 15 ноября.