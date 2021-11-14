Бывший разведчик Безруков рассказал о трех ракетах, которые заставят США забыть о Черном море

Вашингтон, 14 ноября. России не стоит волноваться из-за угрозы новых провокаций ВМС США в Черном море так как она может всего тремя выстрелами пресечь их на корню.

Заход группировки ВМС США в Черное море на самом деле не несет какой-либо серьезной военной угрозы для России. Во-первых, вооружение Крыма позволяет моментально пустить все три появившихся в акватории судна ко дну, а во-вторых, этот ход Вашингтона носит исключительно политический характер. Американцы сами и не думают провоцировать Россию на жесткий ответ.

Таким мнением с журналистом Владимиром Соловьевым поделился полковник службы внешней разведки в отставке Андрей Безруков, комментируя заявления представителей американского командования о поддержке Украины на фоне эскалации в Донбассе. Бывший разведчик напомнил, что у демократов внутри Соединенных Штатов сложилась очень непростая и даже опасная ситуация. Через год состоятся очередные выборы и у Байдена остается все меньше шансов пойти на второй срок. Вообще все говорит о том, что на этот раз победу одержат республиканцы, которым нет дела до Европы. Они вплотную займутся решением многочисленных внутренних проблем, вытаскиванием страны из глубочайшего кризиса и возможно внешней политикой высшего порядка вроде налаживания отношений с крупнейшими геополитическими игроками.

Федеральное агентство новостей /

По словам Безрукова, демократы отчаянно пытаются спасти ситуацию пустыми, но пафосными «подвигами» во внешней политике и показательно поддерживают своих марионеток в Киеве, показывая, что якобы еще что-то контролируют. На самом деле это не так. Полковник СВР в отставке отметил, что даже если вдруг американские моряки решатся на провокацию, крымская группировка армии РФ быстро нивелирует все угрозы. Для этого хватит всего трех ракет, так как группировку ВМС США, зашедшую недавно в Черное море, никак нельзя назвать ударной. Три корабля не могут представлять никаких угроз. Средиземноморская группировка крупнее и мощнее, однако, чтобы прийти, если понадобится, на помощь своим командованию ВМС США придется убить немало времени и сил. Не стоит забывать и о российских средиземноморских базах, которые могут заблокировать американцев.

«Американцы не хотят развязывать войну в Черном море. Им это и не надо и страшно. Сами не раз признавали. Зачем они это делают? Показывают союзникам, то бишь Украине, что они о ней еще помнят, иначе ведь придется платить. А зачем платить, если B-52 пролетит пару раз, корабль войдет и вот вроде как солидарность, марионетки довольны. С точки зрения самой группировки, ну вошли три корабля. На них хватит три ракеты из Крыма (и даже необязательно «Калибры») которые заставят Штаты надолго забыть о Черном море. Эдакий мат в три выстрела. Причем в любой момент и за пару минут. Это не самодостаточная группировка. Из Средиземного моря в случае чего надо еще дойти, а там ведь где-то сбоку и наши базы находятся. Так что все это лишь политические игры для решения по большей части внутренних проблем», — объяснил поведение Вашингтона бывший разведчик.

Безруков выразил уверенность в том, что России сейчас вообще не нужно обращать внимания на мелкие провокации США. Американцы решают свои проблемы у себя в стране за счет отправки кораблей в разные регионы, но все это — лишь показуха для внутреннего пользователя. Ну а в случае чего, всего-то нужны три ракеты, что прекрасно понимают как шишки высшего звена в Пентагоне, так и командиры «навестивших» Украину кораблей.

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