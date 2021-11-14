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США готовят провокацию против России при участии корабля-«хакера» Mount Whitney
Армия
США готовят провокацию против России при участии корабля-«хакера» Mount Whitney
Global Look Press  /  Joerg Waterstraat

Москва, 14 ноября. Активность ВМС США в акватории Черного моря связана с подготовкой антироссийской провокации, в основе которой лежит новый виток эскалации напряженности в Донбассе, пишет издание «Взгляд».

По информации аналитиков, именно с этой целью американское командование перебросило в Черноморский регион «корабль-хакер» USS Mount Whitney. Он хорошо подходит для координации столь подлой авантюры. Более того, установленное на борту оборудование может быть пригодно для взлома российских сетей боевого управления.

«Опасность командный корабль в этом случае представляет немалую. Сейчас программное обеспечение применяется везде, и взламывать можно и канал связи с беспилотником, и штабной комплекс связи, и многое другое», — сказано в статье.

США готовят провокацию против России при участии корабля-«хакера» Mount Whitney
Global Look Press / Joerg Waterstraat

Mount Whitney также может быть использован в интересах украинской армии на фоне эскалации напряженности в Донбассе. Не исключено, что Киев воспользуется случаем для новой попытки наступления на ЛНР и ДНР.

«Западная пресса услужливо сделает вид, что ничего не происходит, а ответ России будет представлен как неспровоцированная агрессия», — констатировали в издании.

Флагманский корабль Шестого флота ВМС США USS Mount Whitney вошел в Черное море в начале месяца. По официальным данным американского командования, целью миссии является взаимодействие с партнерами по НАТО.

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украина россия донбасс черное море вмс сша
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