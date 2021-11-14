Памятник Армену Джигарханяну появился на Ваганьковском кладбище в годовщину его смерти

Москва, 14 ноября. Родные и коллеги пришли на могилу актера Армена Джигарханяна, чтобы почтить его память в годовщину смерти. Авторский монумент был открыт в присутствии гостей.

Открытие монумента состоялось в воскресенье в столице. Сын Джигарханяна обратился к гостям церемонии на Ваганьковском кладбище со словами благодарности. Он также сообщил, что незадолго до мероприятия посетил театр «Прогресс сцена Армена Джигарханяна», где убедился: дело отца по-прежнему живет. Корреспондент ФАН поделился кадрами с места события.

Надгробный памятник был разработан по проекту заслуженных художников России и Армении Ваге и Микаэля Согояна. Дизайн монумента был вдохновлен ролью Джигарханяна, которую тот исполнил в спектакле «Беседы с Сократом» на сцене Театра имени Маяковского.

Московский театр Джигарханяна претерпел изменения накануне годовщины. По словам худрука Сергея Газарова, название решили изменить.