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Сочи и Севастополь стали лидерами по росту цен на новостройки
Экономика
Сочи и Севастополь стали лидерами по росту цен на новостройки
unsplash.com  /  Kirill

Москва, 14 ноября. Лидером по росту цен на новостройки стал Сочи, где первичный «квадрат» подорожал в 2,2 раза, передает «РБК Недвижимость» со ссылкой на данные «Авито».

Второе место в рейтинге поделили Севастополь и Омск с удорожанием в 1,6 раза. Четвертое место у Брянска с ростом на 48%. И замыкает пятерку лидеров Москва с показателем в 47%. В Петербурге средняя стоимость первичного «квадрата» поднялась на 27%. И единственный город, где отмечено снижение, — Новокузнецк (-13%).

Спрос на новостройки в крупных российских городах по итогам третьего квартала текущего года был на 25% ниже, чем за аналогичный период 2020-го. При этом предложений в базе компаний стало больше на 5% к году и на 9% за квартал, отмечают аналитики.

Тем временем российские банки установили новый рекорд по объему выдачи ипотеки, сообщали эксперты консалтинговой компании Frank RG. Суммарный объем в 4,59 трлн рублей уже превзошел объем ипотечных кредитов за весь 2020 год.

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