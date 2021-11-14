Актер Алексей Нилов поставил оценку «отлично» съемочной группе фильма «16-й»

Актер Алексей Нилов, сыгравший российского бизнесмена Коржика в фильме-исповеди бизнесмена Евгения Пригожина «16-й», рассказал ФАН о рабочих моментах на съемочной площадке.

«Проходило все прекрасно. Потому что снимала все группа, которую я знаю лет 20. В общем, отличия от остальных проектов, которые снимает «Триикс Медиа», я не нашел — все шло гладко, организованный рабочий процесс. У меня было два прекрасных съемочных дня», — подчеркнул Алексей Нилов.

Актер стал народным любимцем в 90-е, после того как сыграл капитана Ларина в знаменитой «ментовской» саге «Улицы разбитых фонарей».

Накануне многие критики и актеры уже успели оценить фильм «16-й». Многие сходятся во мнении, что картина получилась сатиричной и смешной. Технический показ фильма-исповеди Евгения Пригожина состоялся 7 ноября, всероссийская премьера — 8 ноября.

С 11 ноября фильм «16-й» стал доступен во всех онлайн-кинотеатрах.

Накануне юрист Янис Юкша, посмотрев фильм «16-й», заявил, что подобных лент должно быть больше, а России пора занять пустующую нишу политического кино: отражать отличную от американской точку зрения в специфическом пространстве кинематографа.