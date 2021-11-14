Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 ноября 17:04
17:04
Происшествия
В Ленобласти разыскивают сбежавшего из больницы заключенного
17:01
Общество
Первая жена Коклюшкина рассказала о его грандиозных планах на жизнь
17:01
Общество
Актер Китайгородский о фильме «16-й»: Таких картин должно быть больше
17:00
Экономика
Минэкономразвития РФ: объем взаимной торговли в СНГ вырос на 26%
16:53
Происшествия
Часы Breguet за 1,3 млн рублей украли из квартиры доктора Курпатова в Петербурге
16:52
Спорт
Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче на Кубке Карьяла
16:49
Общество
Доктор Мясников призвал россиян контролировать уровень холестерина в крови
16:48
Шоу-бизнес
Актриса Алика Смехова восхитила поклонников фотографией со взрослым сыном
16:47
Видео
Британский художник Джастин Бейтман создает картины из камней и гальки
16:44
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова готовится вернуться в кино после долгого перерыва
Все новости

Актер Алексей Нилов поставил оценку «отлично» съемочной группе фильма «16-й»
Общество
Актер Алексей Нилов поставил оценку «отлично» съемочной группе фильма «16-й»
Кадр из фильма «Высокие ставки»  / 

Актер Алексей Нилов, сыгравший российского бизнесмена Коржика в фильме-исповеди бизнесмена Евгения Пригожина «16-й», рассказал ФАН о рабочих моментах на съемочной площадке.

«Проходило все прекрасно. Потому что снимала все группа, которую я знаю лет 20. В общем, отличия от остальных проектов, которые снимает «Триикс Медиа», я не нашел — все шло гладко, организованный рабочий процесс. У меня было два прекрасных съемочных дня», — подчеркнул Алексей Нилов.

Актер стал народным любимцем в 90-е, после того как сыграл капитана Ларина в знаменитой «ментовской» саге «Улицы разбитых фонарей».

Накануне многие критики и актеры уже успели оценить фильм «16-й». Многие сходятся во мнении, что картина получилась сатиричной и смешной. Технический показ фильма-исповеди Евгения Пригожина состоялся 7 ноября, всероссийская премьера — 8 ноября.

С 11 ноября фильм «16-й» стал доступен во всех онлайн-кинотеатрах.

Накануне юрист Янис Юкша, посмотрев фильм «16-й», заявил, что подобных лент должно быть больше, а России пора занять пустующую нишу политического кино: отражать отличную от американской точку зрения в специфическом пространстве кинематографа.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Актер Алексей Нилов поставил оценку «отлично» съемочной группе фильма «16-й»
кино съемки евгений пригожин сша выборы алексей нилов фильм 16
Комментировать