Губернатор Оклахомы отменил приказ Пентагона об обязательной вакцинации сотрудников Нацгвардии

Вашингтон, 14 ноября. Командование Пентагона пообещало «ответить» губернатору Оклахомы после того, как командование Национальной гвардии штата сообщило, что нарушит приказ Министерства обороны об обязательной вакцинации военнослужащих против COVID-19.

Представитель оборонного ведомства заявил, что ему «известно» о записке, которая была опубликована на этой неделе недавно назначенным генерал-адъютантом Национальной гвардии Оклахомы, в которой говорится, что командование не будет обеспечивать выполнение постановления Департамента по вакцинации среди своих военнослужащих.

Stitt removes and replaces the general who supported the vac requirement. I'm living in dystopian times.



Pentagon to respond "appropriately" after Oklahoma National Guard says it won't follow COVID-19 vaccine mandate https://t.co/31Rb2Es1nZ — Sue (@Suziesews59) November 14, 2021

«Нам известно о памятке, выпущенной генерал-адъютантом Оклахомы относительно вакцинации от COVID-19 для гвардейцев, и письме губернатора с просьбой об освобождении (от вакцинации). Мы ответим губернатору соответствующим образом. Тем не менее, министр обороны Ллойд Остин считает, что вакцинированные военнослужащие — это более готовые военнослужащие. Поэтому он приказал провести обязательную вакцинацию для всех сил, включая нашу Национальную гвардию, которая вносит значительный вклад в национальные миссии внутри страны и за рубежом», —заявил в интервью CNN представитель Пентагона Джон Кирби.

Бригадный генерал Томас Манчино заявил, что Национальная гвардия Оклахомы отклонила принятое в августе требование Министерства обороны о том, чтобы все военнослужащие прошли вакцинацию от коронавируса. В то же время, согласно памятке, в случае участия военнослужащих в операциях федерального уровня они должны быть вакцинированы.

Newly Appointed Head of Oklahoma National Guard Won‘t Enforce Vaccine Mandate https://t.co/XhD5ih3hW9 via @BreitbartNews — Adam J. Suhonen (@AJSuhonen2020) November 14, 2021

Ранее губернатор-республиканец Оклахомы Кевин Ститт направил письмо министру обороны США Ллойду Остину с просьбой приостановить действие указов о вакцинации для членов Национальной гвардии штата.

«По нашим оценкам, более 800 гвардейцев Оклахомы не прививались от COVID-19 и не планируют этого делать. Это составляет 10% от общей численности Национальной гвардии Оклахомы. Со стороны федерального правительства безответственно возлагать на национальных гвардейцев Оклахомы обязательства по обязательной вакцинации, что потенциально может ограничить количество сотрудников, которых я могу призвать для оказания помощи штату во время чрезвычайной ситуации», — заявил Ститт.

Отказ от вакцинации бойцов Нацгвардии Оклахомы произошел на фоне решения федерального апелляционного суда о продлении приостановки указа президента Байдена об обязательной вакцинации работников, а также массовых исков, поданных против администрации Белого дома губернаторами 27 республиканских штатов. По их мнению, указ об обязательной вакцинации является антиконституционным и нарушает федеральное законодательство, так как решения о вакцинации находятся в юрисдикции властей штатов.