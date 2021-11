Губернатор Оклахомы отменил приказ Пентагона об обязательной вакцинации сотрудников Нацгвардии

Вашингтон, 14 ноября. Командование Пентагона пообещало «ответить» губернатору Оклахомы после того, как командование Национальной гвардии штата сообщило, что нарушит приказ Министерства обороны об обязательной вакцинации военнослужащих против COVID-19.

Представитель оборонного ведомства заявил, что ему «известно» о записке, которая была опубликована на этой неделе недавно назначенным генерал-адъютантом Национальной гвардии Оклахомы, в которой говорится, что командование не будет обеспечивать выполнение постановления Департамента по вакцинации среди своих военнослужащих.

Stitt removes and replaces the general who supported the vac requirement. I'm living in dystopian times.



