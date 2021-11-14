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ВСУ намерены «уничтожать» маскирующихся под нелегалов диверсантов на белорусской границе
Армия
ВСУ намерены «уничтожать» маскирующихся под нелегалов диверсантов на белорусской границе
facebook.com  /  Пресс-служба Генштаба ВСУ

Киев, 14 ноября. Военнослужащие 61-й отдельной пехотной егерской бригады Вооруженных сил Украины намерены «уничтожать» диверсионные группы, которые могут проникнуть в страну с территории Белоруссии под видом мигрантов.

Как сообщает пресс-служба 61-й бригады, подразделения ВСУ уже выполняют патрулирование на участке государственной границы с Белоруссией.

«Ни один так называемый мигрант, а также другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Они просто будут уничтожены нашими подразделениями», — говорится в сообщении.

Ранее ситуацию с миграционным кризисом на польско-белорусской границе оценил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Киев готов к вызовам, которые возможны в сложившейся обстановке.

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украина всу белоруссия
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