Никита Мазепин объяснил, почему едва не заплакал после квалификации Гран-при Бразилии

Сан-Паулу, 14 ноября. Российский гонщик Виктор Мазепин, выступающий за команду «Хаас», рассказал, почему эмоционально отреагировал на результаты квалификации Гран-при Бразилии.

Никита Мазепин объяснил допущенной ошибкой свою эмоциональную реакцию на итоги пятничной квалификации на Гран-при Бразилии. После финиша российский пилот едва сдержал слезы. Слова Мазепина приводит портал Motorsport-Total.

«В основном это было связано с ошибкой на квалификационном круге. В целом я переживаю довольно сложный период в последних нескольких гонках, не только из-за баланса машины, но и из-за некоторых внутренних вещей, происходящих в команде. Это делает результаты более важными в конкретный момент времени», — подчеркнул гонщик «Хаас».

Ранее семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона исключили из протокола квалификации спринта Гран-при Бразилии. Результаты британского гонщика были аннулированы из-за нарушения технического регламента «Формулы-1».