Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 ноября 15:30
15:27
Политика
Евродипломат Боррель назвал Россию глобальным партнером ЕС
15:26
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после избиения молодого отца в Балашихе
15:26
Армия
Публицист Союстов: В области создания военных БПЛА России есть к чему стремиться
15:24
Политика
Блогер Голос Мордора рассказал, каково реальное положение дел в украинских вооруженных силах
15:23
Весь мир
Темпы вырубки лесов в Бразилии достигли новых рекордов, несмотря на заявления властей
15:21
Весь мир
Количество погибших в результате тюремного бунта в Эквадоре приближается к 70
15:17
Общество
Родные и близкие проводили гроб с телом Виктора Коклюшкина на Щербинское кладбище
15:15
Спорт
Карпин не включил Ахметова и Осипенко в заявку сборной России на матч с Хорватией
15:14
Происшествия
Судью, пристава и сотрудника ФСБ задержали с 13 тушами оленей в Якутии
15:05
Весь мир
Губернатор Оклахомы отменил приказ Пентагона об обязательной вакцинации сотрудников Нацгвардии
Все новости

Никита Мазепин объяснил, почему едва не заплакал после квалификации Гран-при Бразилии

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 14:29
Спорт
Никита Мазепин объяснил, почему едва не заплакал после квалификации Гран-при Бразилии
Официальный сайт Формулы-1

Сан-Паулу, 14 ноября. Российский гонщик Виктор Мазепин, выступающий за команду «Хаас», рассказал, почему эмоционально отреагировал на результаты квалификации Гран-при Бразилии.

Никита Мазепин объяснил допущенной ошибкой свою эмоциональную реакцию на итоги пятничной квалификации на Гран-при Бразилии. После финиша российский пилот едва сдержал слезы. Слова Мазепина приводит портал Motorsport-Total.

«В основном это было связано с ошибкой на квалификационном круге. В целом я переживаю довольно сложный период в последних нескольких гонках, не только из-за баланса машины, но и из-за некоторых внутренних вещей, происходящих в команде. Это делает результаты более важными в конкретный момент времени», — подчеркнул гонщик «Хаас».

Ранее семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона исключили из протокола квалификации спринта Гран-при Бразилии. Результаты британского гонщика были аннулированы из-за нарушения технического регламента «Формулы-1».

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Никита Мазепин объяснил, почему едва не заплакал после квалификации Гран-при Бразилии
формула-1 автоспорт квалификация гран-при бразилии мазепин
Комментировать