Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 ноября 15:30
15:27
Политика
Евродипломат Боррель назвал Россию глобальным партнером ЕС
15:26
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после избиения молодого отца в Балашихе
15:26
Армия
Публицист Союстов: В области создания военных БПЛА России есть к чему стремиться
15:24
Политика
Блогер Голос Мордора рассказал, каково реальное положение дел в украинских вооруженных силах
15:23
Весь мир
Темпы вырубки лесов в Бразилии достигли новых рекордов, несмотря на заявления властей
15:21
Весь мир
Количество погибших в результате тюремного бунта в Эквадоре приближается к 70
15:17
Общество
Родные и близкие проводили гроб с телом Виктора Коклюшкина на Щербинское кладбище
15:15
Спорт
Карпин не включил Ахметова и Осипенко в заявку сборной России на матч с Хорватией
15:14
Происшествия
Судью, пристава и сотрудника ФСБ задержали с 13 тушами оленей в Якутии
15:05
Весь мир
Губернатор Оклахомы отменил приказ Пентагона об обязательной вакцинации сотрудников Нацгвардии
Все новости

СК выясняет обстоятельства гибели двух юношей в подъезде саратовской многоэтажки
Происшествия
СК выясняет обстоятельства гибели двух юношей в подъезде саратовской многоэтажки
ivanovo.sledcom.ru

Саратов, 14 ноября. Тела молодых людей обнаружили в подъезде одного из жилых домов в Ленинском районе города. Что стало причиной их гибели, пока неизвестно.

Правоохранители получили сообщение об обнаружении двух трупов в подъезде жилого дома на проспекте Строителей. В рамках организованных мероприятий на месте ЧП стражам порядка удалось выяснить личности погибших. Ими оказались парни 17 и 18 лет. Признаки насильственной смерти на телах юношей обнаружены не были.

В настоящее время в районе инцидента работают сотрудники правоохранительных органов. По факту случившегося организована доследственная проверка.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / СК выясняет обстоятельства гибели двух юношей в подъезде саратовской многоэтажки
саратов смерть ск юноши
Комментировать