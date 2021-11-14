СК выясняет обстоятельства гибели двух юношей в подъезде саратовской многоэтажки

Саратов, 14 ноября. Тела молодых людей обнаружили в подъезде одного из жилых домов в Ленинском районе города. Что стало причиной их гибели, пока неизвестно.

Правоохранители получили сообщение об обнаружении двух трупов в подъезде жилого дома на проспекте Строителей. В рамках организованных мероприятий на месте ЧП стражам порядка удалось выяснить личности погибших. Ими оказались парни 17 и 18 лет. Признаки насильственной смерти на телах юношей обнаружены не были.

В настоящее время в районе инцидента работают сотрудники правоохранительных органов. По факту случившегося организована доследственная проверка.