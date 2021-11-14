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Путин заявил о непричастности компании «Аэрофлот» к перевозке беженцев
Политика
Путин заявил о непричастности компании «Аэрофлот» к перевозке беженцев
wikipedia.org  /  Pavel Adzhigildaev / CC BY-SA 3.0

Москва, 14 ноября. Российская компания «Аэрофлот» не имеет никакого отношения к перевозке мигрантов в Белоруссию, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам главы государства, заявления Запада о «причастности» Москвы к миграционному кризису являются попытками снять с себя ответственность.

«При чем здесь наш «Аэрофлот»? Хоть один самолет «Аэрофлота» кого-то перевез? Понятия об этом ничего не имею, но, наверное, кто-то мог воспользоваться каким-то самолетом и через третьи страны переехать. Мы-то здесь при чем?» — отметил президент.

Владимир Путин подчеркнул, что о ситуации с беженцами на границе Белоруссии и Польши он узнал из СМИ.

Как стало известно ранее, российский лидер подтвердил готовность Москвы оказать помощь в урегулировании миграционного кризиса.

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