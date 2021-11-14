Путин встретится с президентом Узбекистана Мирзиеевым на следующей неделе

Москва, 14 ноября. Президент России Владимир Путин и его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиеев проведут переговоры на следующей неделе, рассказали журналисты.

Недавно вновь избранный президентом Шавкат Мирзиеев выступил за встречу с Владимиром Путиным. Также отмечалось, что Ташкент нацелен на долгосрочные партнерские отношения с Москвой.

Главы двух государств побеседуют на следующей неделе, подчеркнули на телевидении. Кроме того, Путину предстоит выступление на расширенной коллегии МИД России.

Ранее президент РФ встретился с финляндским коллегой Саули Ниинисте. Стороны затронули тему сотрудничества в Арктике, а после Путин сказал лидеру несколько слов на финском.