Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 ноября 15:30
15:27
Политика
Евродипломат Боррель назвал Россию глобальным партнером ЕС
15:26
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после избиения молодого отца в Балашихе
15:26
Армия
Публицист Союстов: В области создания военных БПЛА России есть к чему стремиться
15:24
Политика
Блогер Голос Мордора рассказал, каково реальное положение дел в украинских вооруженных силах
15:23
Весь мир
Темпы вырубки лесов в Бразилии достигли новых рекордов, несмотря на заявления властей
15:21
Весь мир
Количество погибших в результате тюремного бунта в Эквадоре приближается к 70
15:17
Общество
Родные и близкие проводили гроб с телом Виктора Коклюшкина на Щербинское кладбище
15:15
Спорт
Карпин не включил Ахметова и Осипенко в заявку сборной России на матч с Хорватией
15:14
Происшествия
Судью, пристава и сотрудника ФСБ задержали с 13 тушами оленей в Якутии
15:05
Весь мир
Губернатор Оклахомы отменил приказ Пентагона об обязательной вакцинации сотрудников Нацгвардии
Все новости

Владимир Путин назвал свободу мысли залогом эффективного развития страны
Политика
Владимир Путин назвал свободу мысли залогом эффективного развития страны
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 14 ноября. Свобода мысли является залогом эффективного развития любой страны. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на программе «Москва. Кремль. Путин».

По словам главы государства, ни одна страна не сможет обеспечить себе будущее, если не будет соблюдать это условие.

«Ни одна страна не может претендовать на эффективное развитие, на конкурентоспособность, на будущее, если нет вот такого внутреннего позитивного механизма развития, как свобода мысли», — заявил российский лидер.

Как стало известно ранее, Владимир Путин заявил о готовности России содействовать разрешению миграционного кризиса в ЕС.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Владимир Путин назвал свободу мысли залогом эффективного развития страны
путин москва кремль президент
Комментировать