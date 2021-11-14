Владимир Путин назвал свободу мысли залогом эффективного развития страны

Москва, 14 ноября. Свобода мысли является залогом эффективного развития любой страны. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на программе «Москва. Кремль. Путин».

По словам главы государства, ни одна страна не сможет обеспечить себе будущее, если не будет соблюдать это условие.

«Ни одна страна не может претендовать на эффективное развитие, на конкурентоспособность, на будущее, если нет вот такого внутреннего позитивного механизма развития, как свобода мысли», — заявил российский лидер.

Как стало известно ранее, Владимир Путин заявил о готовности России содействовать разрешению миграционного кризиса в ЕС.