Публицист Союстов: В области создания военных БПЛА России есть к чему стремиться

Россия анонсировала первый показ в ОАЭ беспилотного летательного аппарата (БПЛА) большой продолжительности полета «Орион-Э». Для ВПК РФ, это, безусловно, большое достижение. При этом в области создания военных БПЛА российские разработчики по ряду позиций находятся в роли догоняющих. ВПК России определенно есть к чему стремиться, тем более что эффект от крупносерийного выпуска беспилотников может дать импульс для перезапуска всей авиационной отрасли РФ.

Дело движется в правильном направлении

14 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах стартует одна из наиболее авторитетных международных выставок — Dubai Airshow 2021. Самой ожидаемой премьерой российской экспозиции станет прототип первого российского однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate. Впрочем, и помимо него, России есть что презентовать в ОАЭ — недаром глава Ростеха Сергей Чемезов выразился так:

«На Dubai Airshow 2021 мы показываем будущее авиации России».

Немалый сегмент этого самого будущего занимают беспилотные летательные аппараты военного назначения. Как выглядит ситуация с ними в России? Давайте в этом разберемся.

На Dubai Airshow 2021 Россия анонсировала по-настоящему историческую премьеру. Отечественная компания «Кронштадт» впервые в ОАЭ продемонстрирует свой флагманский беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета «Орион-Э» (экспортный) в разведывательно-ударном варианте и со спутниковой системой связи. Важно отметить следующее. «Орион» представляет собой полностью российскую разработку, запущенную в серийное производство в наиболее востребованном сегменте разведывательно-ударных беспилотников, способных осуществлять стратегическую и оперативную разведку, а также наносить точечные удары управляемым оружием.

В России долгое время военное направление беспилотной авиации оставалось в тени стремительно развивающегося гражданского рынка. Боевые НИОКРы шли (КБ Симонова, КБ «Луч», КБ МиГ и другие), но как-то без особого успеха. Эта ситуация осложнялась еще одним фактором. В 2014 году отечественная индустрия столкнулась с острым вызовом запрета экспорта поршневых и турбовинтовых двигателей для малой и беспилотной авиации. Меж тем большинство опытных образцов российских БПЛА военного назначения оснащались зарубежными образцами двигателей. Таким образом, пассивность российского авиа- и двигателестроения сыграла с беспилотной авиацией дурную шутку.

В итоге из целой плеяды НИКОРов выжил только проект «Орион», в варианте для Вооруженных сил России получивший название «Иноходец». Сохранился «Орион»-«Иноходец» только потому, что его конструкторы пошли по наиболее сложному, но верному пути создания машины с российским двигателем, которым стал АПД-115Т инженерного центра «Итлан» в Рыбинске.

«Орион» является своеобразной «легкой» версией беспилотника MQ-9 Reaper и имеет схожий облик с этим американским аппаратом. Сие не означает, что российские разработчики занимались слепым копированием — схожесть облика БПЛА продиктована похожими задачами американского и российского аппаратов. Показательно, что реализация НИОКР по «Ориону» заняла порядка четырех лет. Для отечественного авиапрома это просто отличный результат.

Федеральное агентство новостей /

Несмотря на очевидный успех «Ориона», который начал летные испытания в 2016 году, в ВКС России в формате опытно-войсковой эксплуатации аппарат добрался лишь в 2019-м. В том же году «Орион», а точнее уже «Иноходец», прошел обкатку в боевых условиях над Сирией. Причем там БПЛА использовался как в разведывательном, так и в ударном вариантах. 20 апреля 2020 года появилась информация о том, что «Кронштадт» и Минобороны России подписали акт приемки первого беспилотного комплекса «Орион»-«Иноходец» в составе трех машин. В апреле 2021-го пресс-служба компании сообщила, что «Кронштадт» начал строительство в Дубне первого в России завода по серийному производству БПЛА. Фактически этот завод будет «заточен» под серийное производство «Иноходцев» в интересах ВС РФ.

Анонсированный к показу на Dubai Airshow 2021 новейший российский беспилотник будет востребован не только в ВС РФ — он имеет и серьезный экспортный потенциал. Тем не менее ждать по итогам выставки сразу серийных заказов из-за рубежа рано. Зато на площадке авиасалона можно будет понять специфические требования заказчиков и учесть их в дальнейшей разработке. «Орион-Э» должен пройти свой путь лечения «детских ошибок» и выйти на рынок уже проверенным, эффективным оружием.

Важно понимать, что полной реализации возможностей «Ориона» препятствует определенная скудность линейки его вооружения. Почему так получилось? В первую очередь потому, что управляемое оружие выступает одним из самых дорогих образцов вооружений, а НИОКР на создание специальных версий управляемого оружия для беспилотников требует большой серии. Иначе такие НИОКР просто не окупятся.

Судя по имеющейся информации, сейчас «Орионы» в качестве основного вооружения несут корректируемые, управляемые планирующие и свободнопадающие авиабомбы. Это обстоятельство делает беспилотник более уязвимым для средств вражеской ПВО. Грубо говоря, «Ориону» нужна «длинная рука». В качестве таковой, судя по имеющей информации, сейчас разрабатывается специальная версия новейшей управляемой ракеты Х-50.

Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ /

В целом для нанесения массированных ударов по бронетехнике и укрепленным пунктам противника БПЛА необходимы менее дорогие, но более универсальные образцы управляемого оружия. С оглядкой на это появившиеся в СМИ сообщения о том, что «Орион» уже осуществил успешные пуски неназываемых управляемых ракет (которые, скорее всего, созданы на базе ПТУР «Атака»), следует воспринимать исключительно положительно. Как говорится, дело движется в правильном направлении.

«Сириус», «Гелиос», дроны-камикадзе и остальные

В качестве развития линейки БПЛА на базе «Ориона» следует ждать в 2022 году начала летных испытаний разведывательно-ударного беспилотника большой продолжительности полета «Сириус». Эта новинка «Кронштадта», будучи в отличие от «Ориона» двухдвигательной, обладает большей полезной нагрузкой и сможет действовать на большем удалении от оператора. Впрочем, и «Сириус» — это не конец эволюции платформы «Ориона». На международном военно-техническом форуме «Армия-2020» «Кронштадт» продемонстрировал полноразмерный макет БЛА «Гелиос» пятитонного класса, который по совокупности своих характеристик не только догонит американский MQ-9 Reaper, но и значительно его превзойдет. Особенно большой интерес у специалистов вызывает модификация «Гелиос-РЛД». Она может выполнять функции ДРЛО и виртуального воздушного штаба, в силах которого координировать работу воздушных и наземных сил на большом театре военных действий.

Сама концепция тяжелого БПЛА ДРЛО появилась в России явно не от хорошей жизни — в ВС РФ наблюдается дефицит самолетов ДРЛО А-50, созданных на базе Ил-76. Однако нет худа без добра — «Гелиос-РЛД» обещает стать куда более маневренной и защищенной от воздействия средств ПВО машиной, чем ее «старший брат» А-50.

От крупного — к мелкому, но не менее необходимому. Похоже, что давно развивающаяся за рубежом концепция применения дронов-камикадзе как дешевого аналога крылатых ракет постепенно набирает сторонников и в руководстве нашей армии. Они нашлись даже в таком крайне консервативном виде ВС РФ, как ВМФ! Об этом свидетельствует появление в октябре сего года сообщения о том, что ВМФ России планирует усилить вооружение своих надводных единиц барражирующими боеприпасами. Ну а ноябрьская новость об испытаниях морской версии барражирующего боеприпаса «КУБ-БЛА», разработанного группой компаний ZALA AERO и ранее испытанного в САР, «тонко намекает» на то, какой конкретный дрон-камикадзе российских военных моряков заинтересовал.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Впрочем, вернемся к «Ориону». Нетрудно догадаться, что его успех дает билет в будущее более тяжелым машинам КБ, которые разрабатываются уже с учетом выполненного НИОКРа, а также современных разработок вертолетных двигателей корпорации ОДК, которые могут быть использованы на новых машинах.

Кстати, о двигателях для БПЛА. Еще раз подчеркну — именно отечественные двигатели, а точнее их нехватка, сейчас являются, пожалуй, главным «узким местом» в деле создания российских беспилотников военного назначения. Сейчас основу парка военных беспилотников ВС РФ составляют машины легкого класса. По большей части это разнообразные «Форпосты», которые, в свою очередь, являются экспортной версией устаревшего израильского разведывательного БПЛА IAI Searcher II. Создание на базе завода УЗГА (производителя «Форпостов») КБ беспилотной авиации и отдельного КБ по двигателям дает основание надеяться, что ВС РФ в скором времени получит современные версии не только легких беспилотников, но и тяжелый стратегический разведывательно-ударный «Альтиус»-«Альтаир».

Об этом беспилотнике стоит сказать отдельно. Проект «Альтиус»-«Альтаир» — это тяжелый российский беспилотник дальнего радиуса действия с грузоподъемностью более тонны. По своим характеристикам «Альтиус» похож на уже упоминавшийся американский БПЛА MQ-9 Reaper. Свой первый полет «Альтиус»-«Альтаир» совершил в августе 2019 года. Особенностью этого БПЛА следует считать его оснащение искусственным интеллектом, что позволит беспилотнику в случае необходимости действовать автономно без участия оператора, а также самостоятельно взаимодействовать с российскими истребителями пятого поколения: уже запущенным в серию Су-57 и готовящимся «встать на крыло» Су-75 Checkmate.

К сожалению, у «Альтиуса»-«Альтаира» оказалась непростая судьба. В частности, отсутствовали отечественные двигатели (опять двигатели!), «вписывающиеся» в конструкцию и способные поднять тяжелый «Альтиус»-«Альтаир». Разработка машины затянулась. Возможно, как раз это обстоятельство и подтолкнуло «Кронштадт» к началу работ над своей альтернативой «Альтиуса»-«Альтаира» в виде БПЛА «Гелиос». Впрочем, сейчас появилась информация, что на заводе УЗГА, где ведутся работы над «Альтиусом»-«Альтаиром», планируют установить на тяжелый беспилотник разработанные в КБ имени Климова двигатели ВК-800В. Хочется надеяться, что эта идея сработает.

Федеральное агентство новостей /

Замечу, что такой тяжелый беспилотник, как «Альтиус»-«Альтаир», имеющий продолжительность полета в 48 часов и способный нести крылатые ракеты с большой дальностью пуска, не просто требуется ВС РФ, он в буквальном смысле необходим как воздух. Принятие на вооружение «Альтиуса»-«Альтаира» позволит в значительной мере изменить баланс сил по периметру наших границ, а также снизить нагрузку на авиацию фронтовую, дальнюю и морскую. Частично такой тяжелый БПЛА будет способен даже взять на себя функционал противолодочного/патрульного самолета средней дальности Ил-38, чей парк по причине износа постепенно «уходит в запас».

Вершиной отечественного «дроностроения» можно считать, по-видимому, начало летных испытаний разработанного компанией «Сухой» тяжелого ударного малозаметного БПЛА С-70 «Охотник». Этот гигант (длина — 14 метров, размах крыла — 19 метров), выполненный по схеме «летающее крыло», создан на базе технологий истребителя пятого поколения Су-57 и по неофициальной информации может преодолевать звуковой барьер. Компетенциями такого уровня обладают сейчас в мире лишь две державы — США и РФ, так что у ВПК России появляется хороший шанс захватить и удержать лидерские позиции в нише сверхзвуковых тяжелых ударных БПЛА. Это плюс. Минус ситуации заключается в том, что «Охотник» сейчас выступает скорее не в виде отработанной платформы, а в роли демонстратора передовых технологий, испытания которого будут использованы в следующих разработках.

Напомню, что в августе 2020 года глава ОАК Юрий Слюсарь заявил, что Минобороны России начнет получать серийные «Охотники» начиная с 2024 года. Сбудется ли это предсказание и насколько облик серийных «Охотников» будет соответствовать параметрам машины, которая проходит испытания сейчас глава — эти вопросы пока ответов не имеют.

Не стоит забывать об экономическом эффекте

Подводя итоги нашей «экскурсии», следует отметить следующее: Россия явно опоздала на рынок беспилотной боевой авиации. Как результат сейчас мы находимся в роли догоняющих применительно не только к США. По ряду позиций нам приходится догонять также Китай и даже страны третьего мира (в первую очередь Турцию с ее «Байрактарами»). Звучит это, конечно, неприятно, но недооценка ситуации в области поддержания на должном уровне обороноспособности страны недопустима.

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Итак, мы догоняем. Процесс сей идет, как и следовало ожидать, довольно неравномерно. Если в случае с «Охотником» отечественные разработчики находятся чуть ли не «впереди планеты всей», то в области насыщения вооруженных сил барражирующими боеприпасами, а также доведения до ума аналогов MQ-9 Reaper, нам еще «бежать и бежать».

В сложившейся ситуации очень важно то, что военно-политическое руководство страны полностью осознает необходимость форсирования дальнейших работ по теме создания БПЛА военного назначения. 2 ноября президент России Владимир Путин впервые провел отдельное совещание с военными, целиком посвященное беспилотникам. На этом мероприятии оказалось озвучено количество отечественных БПЛА, стоящих на вооружении ВС РФ, — две тысячи единиц. Цифра внушительная. Однако я уже указывал, что большую часть этого парка составляют легкие разведывательные «Форпосты», неспособные решать ударные задачи. Так что ВПК России определенно есть к чему стремиться.

Опыт разработки «Ориона» указывает, что создание разведывательно-ударных беспилотных комплексов для отечественного ВПК не является неразрешимой задачей. Успешное использование военных беспилотников отечественной разработки в ВС РФ станет их лучшей рекламой для потенциальных иностранных заказчиков.

География, а также диапазон использования «Ориона» и его более тяжелых собратьев огромен. Разведывательные и ударные возможности этих БПЛА будут востребованы везде, где России приходится силой защищать свои интересы. Не стоит забывать и об экономическом эффекте. Беспилотники традиционно выступают локомотивом развития отраслей промышленности. Это же ожидает и Россию. Согласно статистике, одно рабочее место в авиации рождает минимум семь в своем периметре. Авиапром, получивший серийные заказы, немедленно даст эффект масштабирования на всю российскую наукоемкую промышленность, формируя новые компетенции, продукцию и рабочие места. А если вспомнить, что разработанные в интересах ВС РФ БПЛА можно «разоружить» и оптимизировать для использования в МЧС, лесоохране, а также на других гражданских «специальностях», то совокупный эффект от крупносерийного выпуска беспилотников может дать импульс для перезапуска всей авиационной отрасли РФ.

Остается «самое простое» — сделать.

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