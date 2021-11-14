Актриса Алика Смехова восхитила поклонников фотографией со взрослым сыном

Москва, 14 ноября. Не так давно популярная российская актриса Алика Смехова выложила на своей странице в Instagram фотографию со взрослым сыном Артемом, пишет Teleprogramma.pro.

У артистки двое сыновей: Артем и Марк. Разница в возрасте между наследниками — семь лет. Старший сын Смеховой, который в этом году отметил 21-летие, не так давно запечатлелся с любимой матерью. Алика выложила фотографию в своем микроблоге.

«Время, проведенное с сыном, бесценно. Безусловная любовь», — призналась артистка.

Актриса на фотографии предстала в черном платье с открытыми рукавами, а образ дополнила круглыми серьгами, инкрустированными массивными камнями. Алика Смехова искренне улыбается, обнимаясь с наследником. От Артема тоже долго улыбки ждать не пришлось, он улыбнулся маме и со стеснением опустил глаза.

«Какой красавец!»; «Как вас тепло сынок обнимает! Счастье!»; «Красивые, а мама как сестра»; «Какие вы прекрасные! Милое фото! У вас очень обаятельный сыночек! Красавец!» — написали подписчики Смеховой.

К слову, самый рыжий участник группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов недавно признался, что в юности был без ума от Алики Смеховой. Он также отметил, что любовь, к сожалению, не была взаимной.

В те годы Смехова и Григорьев-Аполлонов действительно могли стать парой. Но актриса оказалась категорически против этого союза. Она не смогла полюбить будущую звезду. Не так давно в рамках шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ артист пообщался с бывшей возлюбленной и припомнил ей отказ.