«Географический диктант» пройдет в 120 странах 14 ноября

Москва, 14 ноября. Международная просветительская акция «Географический диктант» состоится 14 ноября сразу в 120 странах мира. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

В этом году самыми необычными площадками для акции станут атомный плавучий энергоблок, поезд и корабль-музей. Диктант пройдет даже в Антарктиде, сообщает пресс-служба Русского географического общества.

«Несмотря на сложные условия, мы не стоим на месте и не повторяем достижения прошлых и позапрошлых годов, а растем — в этом году на 60% количество площадок увеличилось, их теперь 8,6 тыс. в 120 странах», — отметил Шойгу.

«Геодиктант» будет состоять из четырех вариантов, в каждый из которых войдет 40 вопросов. При этом в первой части будет всего десять заданий на основе общеизвестных фактов из географии.

Ранее сообщалось, что Тотальный диктант на знание грамотности состоится в России в 2022 году. Однако пока не известно в каком формате пройдет мероприятие.