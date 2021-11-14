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Путин: Россия возобновила полеты стратегической авиации, не дождавшись ответа США
Армия
Путин: Россия возобновила полеты стратегической авиации, не дождавшись ответа США
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 14 ноября. Россия ранее пыталась добиться двустороннего прекращения полетов стратегической авиации, но не дождалась от США ответного шага, заявил президент РФ Владимир Путин.

В интервью журналисту Павлу Зарубину российский лидер напомнил, что Москва даже сворачивала активность собственных бомбардировщиков, рассчитывая на взаимность со стороны Вашингтона.

«Но наши американские партнеры продолжили. Мы подождали, подождали — и ждали лет пять, по-моему, примерно, и возобновили эти полеты. Так что здесь ничего удивительного нет, мы летаем уже несколько лет», — констатировал президент.

Ранее сообщалось, что стратегическая авиация Воздушно-космических сил РФ будет регулярно проводить патрулирование воздушного пространства Белоруссии. Москва и Минск приняли соответствующее решение в качестве меры реагирования на эскалацию напряженности в регионе.

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