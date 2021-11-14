Путин: Россия возобновила полеты стратегической авиации, не дождавшись ответа США

Москва, 14 ноября. Россия ранее пыталась добиться двустороннего прекращения полетов стратегической авиации, но не дождалась от США ответного шага, заявил президент РФ Владимир Путин.

В интервью журналисту Павлу Зарубину российский лидер напомнил, что Москва даже сворачивала активность собственных бомбардировщиков, рассчитывая на взаимность со стороны Вашингтона.

«Но наши американские партнеры продолжили. Мы подождали, подождали — и ждали лет пять, по-моему, примерно, и возобновили эти полеты. Так что здесь ничего удивительного нет, мы летаем уже несколько лет», — констатировал президент.

Ранее сообщалось, что стратегическая авиация Воздушно-космических сил РФ будет регулярно проводить патрулирование воздушного пространства Белоруссии. Москва и Минск приняли соответствующее решение в качестве меры реагирования на эскалацию напряженности в регионе.