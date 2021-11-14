Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 ноября 15:29
15:27
Политика
Евродипломат Боррель назвал Россию глобальным партнером ЕС
15:26
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после избиения молодого отца в Балашихе
15:26
Армия
Публицист Союстов: В области создания военных БПЛА России есть к чему стремиться
15:24
Политика
Блогер Голос Мордора рассказал, каково реальное положение дел в украинских вооруженных силах
15:23
Весь мир
Темпы вырубки лесов в Бразилии достигли новых рекордов, несмотря на заявления властей
15:21
Весь мир
Количество погибших в результате тюремного бунта в Эквадоре приближается к 70
15:17
Общество
Родные и близкие проводили гроб с телом Виктора Коклюшкина на Щербинское кладбище
15:15
Спорт
Карпин не включил Ахметова и Осипенко в заявку сборной России на матч с Хорватией
15:14
Происшествия
Судью, пристава и сотрудника ФСБ задержали с 13 тушами оленей в Якутии
15:05
Весь мир
Губернатор Оклахомы отменил приказ Пентагона об обязательной вакцинации сотрудников Нацгвардии
Все новости

Шойгу предложил включить географию в список вступительных экзаменов в российские вузы
Общество
Шойгу предложил включить географию в список вступительных экзаменов в российские вузы
 /  www.rgo.ru

Москва, 14 ноября. Географию нужно внести в перечень вступительных экзаменов в высшие учебные заведения. Такое мнение выразил президент Русского географического общества, министр обороны России Сергей Шойгу.

МГУ две недели назад уже принял решение о введении обязательного экзамена по географии при поступлении на 11 факультетов. До этого предмет требовался только для прохождения на один факультет.

«Предлагаю ректорам вузов включить этот предмет во вступительные испытания, а абитуриентам — не бояться сдавать его», — подчеркнул министр в ходе проведения географического диктанта.

Шойгу принял участие в проведении диктанта по географии. Мероприятие состоялось в штаб-квартире Русского географического общества в Москве.

Экс-депутат Госдумы от Дагестана Гаджимет Сафаралиев ранее выразил мнение, что ЕГЭ негативно сказалось на уровне образования в республике. По его словам, особенно пострадали вузы Дагестана.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Шойгу предложил включить географию в список вступительных экзаменов в российские вузы
вуз экзамен география
Комментировать