Шойгу предложил включить географию в список вступительных экзаменов в российские вузы

Москва, 14 ноября. Географию нужно внести в перечень вступительных экзаменов в высшие учебные заведения. Такое мнение выразил президент Русского географического общества, министр обороны России Сергей Шойгу.

МГУ две недели назад уже принял решение о введении обязательного экзамена по географии при поступлении на 11 факультетов. До этого предмет требовался только для прохождения на один факультет.

«Предлагаю ректорам вузов включить этот предмет во вступительные испытания, а абитуриентам — не бояться сдавать его», — подчеркнул министр в ходе проведения географического диктанта.

Шойгу принял участие в проведении диктанта по географии. Мероприятие состоялось в штаб-квартире Русского географического общества в Москве.

Экс-депутат Госдумы от Дагестана Гаджимет Сафаралиев ранее выразил мнение, что ЕГЭ негативно сказалось на уровне образования в республике. По его словам, особенно пострадали вузы Дагестана.