Блогер Голос Мордора рассказал, каково реальное положение дел в украинских вооруженных силах

Мы все неоднократно слышали, что украинская армия является одной из самых сильных в Европе, а то и вообще первой по своим боевым качествам. Об этом заявлял экс-президент Украины Петр Порошенко, неоднократно об этом говорил и нынешний президент Владимир Зеленский.

Чаще всего такие заявления появляются тогда, когда Украина клянчит принятие в НАТО. Высокие натовские чиновники внимательно слушают, улыбаются и ободряюще похлопывают Зеленского по плечику: «Гуд, Вольдемар, гуд!»

Но принимать в НАТО Украину не спешат. Да и не то чтобы не спешат, а не хотят вовсе. Обещают, конечно, но сроки называются уж совсем какие-то космические, потому что нужны реформы, реформы и реформы. Какие именно реформы — тоже не уточняют, что наталкивает на мысль, что все это просто отговорки, чтобы отмахнуться от назойливости украинских военных и политиков.

Global Look Press / Lubos Pavlicek

А на самом деле НАТО не спешит раскрывать свои объятия для Украины лишь по одной причине — там прекрасно знают, что такое украинские вооруженные силы, каковы их реальные сила и потенциал. И поэтому статус-кво вполне устраивает господ из НАТО, ибо Украина и так подчиняется им целиком и полностью. В НАТО уверены, что армия Украины готова выполнить свою роль «пушечного мяса», если произойдет какой-нибудь крупный конфликт с Россией, но при этом Альянс совершенно ничего не должен Украине.

Ситуация в украинской армии вовсе не такая, как заявляют политики и военачальники. Реальное положение дел не внушает никакого оптимизма. Украинская армия не особо сильно изменилась с 2014 года, а все улучшения в ней — исключительно косметические. Надо признать, что относительно боеготовые части в ВСУ имеются. Именно они стоят на линии разграничения в Донбассе. Они собраны из наиболее мотивированный и идейных «политических украинцев», националистов, ультраправых радикалов, которых правильнее было бы назвать нацистами. Эти части неплохо вооружены и экипированы, они прошли хорошую подготовку и имеют кое-какой боевой опыт. Именно они и занимаются постоянными обстрелами городов и сел Донбасса, так как в Донбассе для них враги все — даже женщины и дети.

facebook.com/GeneralStaff.ua/ / Пресс-служба Генштаба ВСУ

Но это — лишь небольшая часть вооруженных сил. А что происходит в другой, основной части, недавно рассказало опальное украинское издание «Страна». Во-первых — украинской армии не хватает людей. По данным «Страны», нехватка составляет уже от 40% до 70%. Бойцы не продлевают свои договоры, а притока новых контрактников нет. Главные причины — отношение к рядовому составу в армии как к быдлу, отвратительные условия службы, низкое денежное содержание. Боевая подготовка существует лишь в отчетах, а на деле представляет из себя классические подметание плаца, покраску бордюров и заборов и другие, порой совершенно бессмысленные хозяйственные работы. Издание провело опрос среди офицеров, многие из которых заявили, что у личного состава отсутствует мотивация, а о патриотизме не может идти и речи. И такое творится во всей украинской армии.

Что касается вооружений, то с этим в украинской армии дела обстоят тоже очень плохо. Несмотря на бравурные заявления о собственных разработках и закупках новейших образцов натовских вооружений — все далеко не так радужно, как звучит. Основное вооружение украинской армии — старое советское, возраст которого в лучшем случае три десятка лет, а частенько и куда больше. Конечно, советское оружие хорошее и надежное, но сейчас уже XXI век и многие его образцы безнадежно устарели. Украинские инженеры вроде бы пытаются с этим что-то сделать, модернизируют и даже говорят о новейших разработках, но на деле все это оказывается все тем же советским оружием, порой просто перекрашенным, а иногда — с какой-то минимальной модернизацией. Ну например, из зенитной советской ракеты на Украине сделали «новейшую противокорабельную», что само по себе звучит как шутка.

wikipedia.org / Армія Інформ / CC BY 4.0

Новейшим натовским оружием оказываются американские противотанковые комплексы «Джавелин», на самом деле очень неплохие, и турецкие БПЛА «Байрактар». Только «Джавелинов» мизерное количество и их запрещено применять в Донбассе, а «Байрактар» — история скорее медийная, нежели боевая. Очень информационно раскрученный беспилотник, который выдается за некое абсолютное оружие, принесшее Азербайджану победу в войне с Арцахом, но это очень далеко от истины. Во-первых — это всего лишь беспилотник, достаточно слабо вооруженный, а во-вторых — с ними уже научились бороться. В той же Сирии «Байрактары» падали на землю, как спелые яблоки.

Что творится с украинским флотом — всем и так хорошо известно. Это флот маломерных, плохо вооруженных катеров и списанных натовских посудин. По сути, нет ни одного современного боевого корабля, а число адмиралов флота куда больше, чем количество всех плавсредств.

И, наверное, главная проблема украинской армии — а как она поведет себя в случае большой войны? Судя по тем настроениям, что царят среди личного состава, отдавать свои жизни за современную Украину никто особо рваться не будет. Никто сейчас не может сказать, сколько украинских солдат просто бросят оружие и сдадутся в плен или же просто перейдут на другую сторону, как это произошло при освобождении Крыма, но ясно, что их количество будет исчисляться тысячами. И именно это очень пугает украинское военно-политическое руководство.

mil.gov.ua / Пресс-служба министерства обороны Украины

Нет, конечно же, преуменьшать возможности украинской армии не стоит, это очень опасно — недооценивать противника. Но есть объективные факты, которые красноречиво говорят о нынешнем состоянии ВСУ. И это состояние отнюдь не улучшается. Похоже, что в НАТО это все тоже прекрасно известно и именно поэтому там не спешат давать украинской армии новейшие образцы оружия, а сотрудничество сводится лишь к обучению наиболее мотивированных частей натовскими инструкторами. Больше никакого реального сотрудничества нет и не предвидится.

Потому что статус «пушечного мяса», тем более достаточно ненадежного, его не предполагает.

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