Авраам Руссо честно ответил на вопрос Леры Кудрявцевой о фиктивном разводе

Москва, 14 ноября. Популярный исполнитель Авраам Руссо раскрыл некоторые подробности личной жизни. Музыкант вспомнил историю о фиктивном разводе со своей супругой Морелой.

Певец стал гостем телешоу «Секрет на миллион», где участники делятся самыми сокровенными тайнами в погоне за главным призом. Во время одного из вопросов ведущей Леры Кудрявцевой он признался, что никогда не задумывался о разводе с супругой, даже в сложные периоды. Однако это не останавливало СМИ от распространения слухов, после чего появилась новость о фиктивном разводе музыканта.

«Я не собирался. Мне [поступил] звонок из редакции одного канала: «Как у вас с женой?». Были мелкие проблемы, мы друг друга не слышали. Это не значит, что я ушел из семьи», — вспомнил артист.

Однако когда он пришел в студию на съемки выпуска, то на экране появилась надпись: «Развод Авраама Руссо с женой, продают дом». В тот момент музыкант растерялся, а его супруга подумала, что он таким образом решил сообщить ей о расставании.

«Она увидела программу, с ума сошла. Думала, я пошел официально на всю публику говорить [о разводе]... Ей было очень обидно, что грязное белье вынес», — рассказал Руссо.

Музыкант признался, что ни он, ни его супруга не носят обручальные кольца в повседневной жизни, лишь надевают их как украшения для выхода в свет. Руссо отметил, что его супруга абсолютно ему доверяет и совершенно не ревнует.

Ранее в программе он рассказал о своих отношениях с коллегой и подругой Кристиной Орбакайте. В начале 2000-х примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева боялась, что ее дочь забеременеет от Руссо.