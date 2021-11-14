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Масштабная операция Лукашенко на польской границе загнала Варшаву в глухой угол

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 13:50
Политика
Масштабная операция Лукашенко на польской границе загнала Варшаву в глухой угол
Федеральное агентство новостей

Минск, 14 ноября. Инициированная белорусским президентом масштабная операция на польской границе застала Варшаву врасплох и поставила в крайне неудобное положение.

Оперативная реакция Минска на миграционный демарш Варшавы, застопорившей поток ближневосточных беженцев, не позволила полякам отыграть эту ситуацию в свою пользу и с каждым днем только усугубляет положение Польши.

Таким мнением с журналистом Владимиром Соловьевым поделился белорусский историк и политолог Вадим Гигин, комментируя происходящее на белорусско-польской границе и подключение Германии к решению проблемы с застрявшими на подступах к Польше беженцами. Эксперт напомнил, что Александр Лукашенко предельно оперативно отреагировал на ситуацию с мигрантами и в первый же день развернул масштабную гуманитарную операцию. Поляки, по всей видимости, этого не ожидали, рассчитывая использовать блокирование границ в основном против Минска. Благодаря этой операции Лукашенко к решению проблемы уже подключились лидеры ЕС, и в частности Берлин. Польше указали на ее место и заставляют подчиниться общим правилам Евросоюза.

Масштабная операция Лукашенко на польской границе загнала Варшаву в глухой угол
wikimedia.org / Global Look Press / SFJZ13/CC BY-SA 2.0 — Matt Cetti-Roberts/ZUMAPRESS.com

Кроме того, в рамках операции Минска с беженцами плотно работают юристы и правозащитники, помогая мигрантам добиваться справедливости в первую очередь от поляков. И мигранты готовы отстаивать свои права и подавать иски в ЕСПЧ против польского руководства. Польша в этой ситуации уже проиграла и рискует получить еще массу проблем, когда больше 2 тысяч беженцев начнут судиться с Варшавой, требуя компенсации. Белоруссия помогает в этом.

«Президент Лукашенко моментально объявил о гуманитарной операции. Назначен руководитель этой операции, именно по помощи беженцам. Чтобы не дай бог не пострадал ни один человек. За это отвечает Совет республики, Наталья Качанова. Непосредственно на месте координирует действия руководитель белорусского общества Красного креста и один из председателей комиссии Совета республик Виктор Лискович. Там развернут, и это очень важно, пункт правовой помощи, где тщательно документируются преступления польских и литовских силовиков. И я вам хочу сказать, что уже пошли обращения от мигрантов, которые не собираются спускать Польше с рук такого поведения. У этих беженцев очень продвинутое сознание, они не хотят это все так оставлять. Попав в Евросоюз, они заставят Польшу пожалеть. В итоге масштабная операция Лукашенко разрушила все планы Варшавы и уже загнала ее в глухой угол. Минск сработал в этой ситуации на опережение и положение поляков будет усугубляться с каждым днем», — озвучил свой прогноз Гигин.

Ранее немецкий политолог Александр Сосновский рассказал о серьезных опасениях Бундесвера по поводу непростой подготовки беженцев, пытающихся прорваться в Германию через Польшу.

 

 

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беженцы белоруссия польша операция лукашенко германия
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