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Политика
Премьер Болгарии заявил, что стране нужен кабмин с опорой на большинство в парламенте
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Премьер Болгарии заявил, что стране нужен кабмин с опорой на большинство в парламенте
Политика
Премьер Болгарии заявил, что стране нужен кабмин с опорой на большинство в парламенте
pixabay.com

София, 14 ноября. Болгарии необходимо правительство с опорой на широкое большинство в парламенте. Об этом заявил действующий премьер-министр республики Стефан Янев.

Политик прокомментировал формирование нового правительства. Стефан Янев также призвал граждан активно выражать волеизъявление, поскольку «это выбор будущего страны».

«Голосование определит будущее большинство, которое создаст правительство и задаст основные направления развития государства», — подчеркнул премьер-министр Болгарии после выхода с избирательного участка.

Телеканал NOVA транслировал выступление политика. Стефан Янев высказался и о вероятности использования неучтенных машин для голосования, которые обнаружились в преддверии выборов.

В Болгарии ранее начали работать избирательные участки. Голосование стартовало в 08:00 по московскому времени.

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выборы болгария правительство
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