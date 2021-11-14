Премьер Болгарии заявил, что стране нужен кабмин с опорой на большинство в парламенте

София, 14 ноября. Болгарии необходимо правительство с опорой на широкое большинство в парламенте. Об этом заявил действующий премьер-министр республики Стефан Янев.

Политик прокомментировал формирование нового правительства. Стефан Янев также призвал граждан активно выражать волеизъявление, поскольку «это выбор будущего страны».

«Голосование определит будущее большинство, которое создаст правительство и задаст основные направления развития государства», — подчеркнул премьер-министр Болгарии после выхода с избирательного участка.

Телеканал NOVA транслировал выступление политика. Стефан Янев высказался и о вероятности использования неучтенных машин для голосования, которые обнаружились в преддверии выборов.

В Болгарии ранее начали работать избирательные участки. Голосование стартовало в 08:00 по московскому времени.