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Сейф аль-Ислам Каддафи зарегистрировался кандидатом на выборы президента Ливии
Весь мир
Сейф аль-Ислам Каддафи зарегистрировался кандидатом на выборы президента Ливии
pixabay.com  /  user:1966666

Триполи, 14 ноября. Сын покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам баллотировался на президентский пост. По информации Высшей национальной избирательной комиссии, политик подал необходимые для выдвижения на руководящую должность документы в городе Сабха.

Избирком до 22 ноября принимает заявления кандидатов, которые желают побороться за должность главы государства, а до седьмого декабря — за место в парламенте.

Ранее председатель Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи заявлял, что передаст власть избранному органу путем честных и независимых выборов, проведение которых запланировали на 24 декабря.

Примечательно, что глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей называл Сейфа аль-Ислама Каддафи одной из самых сильных кандидатур на предстоящем голосовании. По его словам, рейтинг сына экс-лидера Ливии во многих регионах страны зашкаливает.

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ливия
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