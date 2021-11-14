Сейф аль-Ислам Каддафи зарегистрировался кандидатом на выборы президента Ливии

Триполи, 14 ноября. Сын покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам баллотировался на президентский пост. По информации Высшей национальной избирательной комиссии, политик подал необходимые для выдвижения на руководящую должность документы в городе Сабха.

Избирком до 22 ноября принимает заявления кандидатов, которые желают побороться за должность главы государства, а до седьмого декабря — за место в парламенте.

عاجل > فيديو : اللقطات الأولية من تقديم سيف الإسلام القذافي أوراق ترشحه بالحضور الشخصي لمفوضية الإنتخابات في #سبها . #المرصد #ليبيا pic.twitter.com/qNoVD1EtjU — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) November 14, 2021

Ранее председатель Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи заявлял, что передаст власть избранному органу путем честных и независимых выборов, проведение которых запланировали на 24 декабря.

Примечательно, что глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей называл Сейфа аль-Ислама Каддафи одной из самых сильных кандидатур на предстоящем голосовании. По его словам, рейтинг сына экс-лидера Ливии во многих регионах страны зашкаливает.