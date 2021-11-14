«Ко всему нужно относиться с юмором»: актриса Манана Гогитидзе о фильме «16-й»

Актриса Манана Гогитидзе, сыгравшая роль бухгалтерши Оксаны Игоревны в фильме-исповеди бизнесмена Евгения Пригожина «16-й», рассказала ФАН, для чего снята картина.

Монологи строгой, но в то же время уморительной бухгалтерши вонзаются в кадр «отборным русским» и заставляют взбодриться.

Многие критики уже успели оценить ленту, назвав ее сатирической и смешной. К слову, и сам процесс работы над фильмом, по словам Гогитидзе, был живым и веселым.

«Те, кто посмотрят этот фильм, увидят, что в нем очень много молодых артистов. И весь съемочный процесс проходил с какой-то бесшабашностью и драйвом, свойственными молодым. На съемочной площадке всегда было весело, все вместе с режиссером и оператором творили, шутили, предлагали свои идеи — иногда удачные, иногда не очень — и создавали эту картину», — вспоминает актриса.

Технический показ фильма-исповеди Евгения Пригожина состоялся 7 ноября, всероссийская премьера — 8 ноября. С 11 ноября фильм «16-й» стал доступен во всех онлайн-кинотеатрах.

«Я фильм уже посмотрела, и, мне кажется, его главная мысль и идея — в том, что ко всему нужно стараться относиться с юмором (или почти ко всему). Даже события, которые совсем не предполагают такого взгляда, вдруг становятся не такими страшными и безумными, если на них посмотреть с иронического ракурса. Чтобы у молодых людей сформировался вкус и свое отношение к искусству и к жизни, нужно смотреть, читать и интересоваться совершенно разными по стилю и направленности явлениями культуры. И серьезными, и поучительными и, конечно же, саркастическими. В наше время без чувства юмора — никуда!» — заключила артистка.