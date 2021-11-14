Путин: Россия готова содействовать разрешению миграционного кризиса в ЕС

Москва, 14 ноября. Россия готова помочь решению миграционного кризиса в ЕС на границе Польши и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам Путина, если от России будет что-то зависеть, то Москва готова содействовать. Также он призвал страны, обвиняющие Россию в сложившейся ситуации, заняться своими внутренними проблемами и не перекладывать ни на кого свои вопросы, которые должны решаться их ведомствами.

«Но мы готовы всячески способствовать этому разрешению ситуации, если, конечно, от нас здесь что-то будет зависеть», — высказался президент в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала Москву «причастной» к кризису с беженцами на польско-белорусской границе. В МИД России ответили, что Лондон не имеет права никого обвинять, пока не ответит за совершенные в Ираке преступления.