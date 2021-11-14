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NetEasе: МиГ-31 ВКС РФ обратил в бегство американский B-1B в небе над Японским морем
Армия
NetEasе: МиГ-31 ВКС РФ обратил в бегство американский B-1B в небе над Японским морем
Pr Scr Telegram  /  @operline_ru

Пекин, 14 ноября. ВВС США попытались совершить очередную провокацию у российских рубежей, но допустили весьма сомнительную ошибку, пишет NetEasе.

Аналитики китайского издания, материал которых приводит «ПолитРоссия», обратили внимание на недавний маневр американского бомбардировщика B-1B Lancer в небе над Японским морем. Самолет приблизился к российским границам, но провокация обернулась позорным провалом.

«Соединенные Штаты и их партнеры усиливают давление на Россию, проявляя военную активность на ее границах», — говорится в статье.

В то же время авторы назвали трюк с B-1B весьма странным. Решение задействовать тяжелый и неповоротливый самолет в подобной операции вызвало вопросы у экспертов. В подобной ситуации у истребителя было бы больше преимуществ, тем более, что на перехват B-1B российские военные направили МиГ-31.

NetEasе: МиГ-31 ВКС РФ обратил в бегство американский B-1B в небе над Японским морем
Народные новости России / Дмитрий Жаворонков

Гиперзвуковой самолет быстро настиг цель, своими маневрами указывая на нежелательность нахождения американцев в этом регионе. Экипаж бомбардировщика оказался в крайне неудобном положении. В конечном итоге МиГ-31 обратил B-1B в бегство.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили об активизации разведывательной авиации стран Североатлантического альянса у российских рубежей. Всего за сутки военные сопроводили три разведывательных самолета НАТО в Черноморском регионе.

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россия сша вкс рф миг-31 b-1b
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