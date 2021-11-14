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Сенатор Косачев счел необоснованными обвинения в миграционном кризисе в адрес России
Политика
Сенатор Косачев счел необоснованными обвинения в миграционном кризисе в адрес России
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 14 ноября. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал обвинения Великобритании в адрес России.

Ранее глава британского МИД Элизабет Трасс заявила, что Россия якобы виновата в кризисе с мигрантами на польско-белорусской границе. Косачев с таким заявлением не согласился и назвал его необоснованным.

Как считает сенатор, такое оценочное суждение со стороны Лондона имеет очевидную политическую подоплеку, но не имеет ничего общего с реальностью. Косачев раскрыл антироссийский план Британии и припомнил стране 2003 год, когда Лондон поддержал США в отношении Ирака, а в дальнейшем поддерживал все операции Запада на Ближнем Востоке, которые привели лишь к хаосу.

«Это не тактика, это стратегия. Она лишь подтверждает, что Запад исчерпал ресурсы своего собственного развития и конкурентоспособности на высоком уровне. Единственное, чем ему приходится сейчас заниматься, это понижать искусственным образом возможности своих конкурентов, включая Россию, и всемирно их дискредитировать», — цитирует сенатора «Политика сегодня».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лондон не имеет права никого обвинять, пока не ответит за совершенные в Ираке преступления. По ее словам, Британия несет историческую ответственность за все происходящее в регионе.

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Все новости / Политика / Сенатор Косачев счел необоснованными обвинения в миграционном кризисе в адрес России
мигранты великобритания косачев
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