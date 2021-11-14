Еще круче, чем «Дом Gucci»: ФАН собрал топ- 5 зрелищных фильмов о мире моды

В Лондоне и Милане прошла премьера самого модного фильма этого года — «Дом Gucci» режиссера Ридли Скотта. В актерском составе — сплошные звезды (не только мира кино, но и мира музыки), а в центре сюжета — громкое дело об убийстве в одной из самых значительных модных династий.

В ожидании российской премьеры картины ФАН решил вспомнить другие не менее зрелищные и захватывающие фильмы о мире моды и дизайна — полном блеска, красоты и скандалов.

Дьявол носит Prada (2006, реж. Дэвид Фрэнкел)

Кадр из фильма «Дьявол носит Prada» /

Культовая комедийная драма об изнанке гламура и цене, которую приходится платить за работу в мире моды. Молодая провинциалка попадает на работу мечты и становится ассистенткой главреда влиятельного модного журнала. Должность становится для девушки настоящим адом, а босс — воплощением дьявола, но ровно до того момента, пока этот новый мир не начинает затягивать ее саму.

Центральный дуэт в картине отыграли легендарная Мерил Стрип и обаятельная Энн Хэтэуэй, а прототипом персонажа первой стала не менее легендарная Анна Винтур, редактор журнала Vogue. Помимо этой детали, фильм отлично показывает, как устроена гламурная журналистика, и в целом богат на красоту и роскошь — на костюмы создатели потратили около миллиона долларов.

Коко до Шанель (2009, реж. Анн Фонтен)

кадр из фильма «Коко до Шанель» /

Изысканная и элегантная драма о творческом пути женщины-легенды Коко Шанель. Правда, в центре сюжета бойкая и целеустремленная Габриэль — девушка, которая вскоре перевернет представление о женском гардеробе и станет настоящей законодательницей моды. Детство в приюте, тяжелая работа, нежеланная связь с бароном, чтобы войти в высшее общество… Героине приходится преодолеть немало тягот, прежде чем надеть на женщину мужской костюм и маленькое черное платье, вписав свое имя в модную летопись.

Главный образ в байопике воплотила хрупкая французская актриса Одри Тоту, получившая признание за работу в виде нескольких престижных премий. Отмечена была и работа художницы по костюмам Катрин Летерье — один французский «Сезар» и номинация на «Оскар». К слову, каждый ее эскиз лично одобрял Карл Лагерфельд, бывший на тот момент креативным директором дома Chanel.

Сен-Лоран. Стиль — это я (2014, Бертран Бонелло)

кадр из фильма «Сен-Лоран. Стиль — это я» /

Не менее атмосферная и не менее французская картина о другом гении мира моды — Ив Сен-Лоране, основателе стиля унисекс и первого дизайнера, пригласившего темнокожих моделей для участия в показах. Сюжет погружает нас в конец 1960-х, когда модный дом YSL процветает, а сам кутюрье переживает карьерный пик и пьянящий успех. Вдохновение он ищет на богемных вечеринках и в не менее талантливых современниках — благо красочная эпоха, изображенная режиссером, полна и того, и другого.

Близкий друг и партнер модельера Пьер Берже выступил против съемок этой картины, а модный дом запретил команде проекта использовать любые документы и творения Сен-Лорана. Интересно другое: к биографии, созданной рукой Джалиля Леспера, Берже отнесся более лояльно, предоставив режиссеру 77 оригинальных нарядов из своей коллекции и доступ к собственной штаб-квартире. Видно, дело в том, что на его героя вторая картина обращает куда больше внимания.

Призрачная нить (2017, реж. Пол Томас Андерсон)

кадр из фильма «Призрачная нить» /

Захватывающая и полная красоты лента, в центре сюжета которой — известный лондонский модельер Рейнольдс Вудкок. Свои шедевры мастер создает для богатых: членов королевской семьи, кинозвезд и главных героев светских хроник. Однако новой музой кутюрье становится скромная, но своенравная официантка Альма — и с ее появлением жизнь модного гения радикально меняется.

Пусть эстетская картина и не списана с чьей-то жизни, но прообразом главного героя стал не кто иной, как Кристобаль Баленсиага — дизайнер, чьи творения во многом определили визуальный стиль 40-х и 50-х. Готовясь к своей роли, Дэниэл Дэй-Льюис не только просмотрел уйму хроники и пообщался с модными специалистами, но и научился самостоятельно шить. Однако он не стал единственным умельцем на съемочной площадке: в эпизодических ролях фильма сыграли настоящие портнихи, художники по костюмам и тканям.

Холстон (2021, реж. Даниэль Минахан)

Кадры из сериала «Холстон» /

Свежий мини-сериал от Netflix, рассказывающий биографию блистательного дизайнера Роя Холстона, ставшего одним из культурных символов 1970-х. Мировая слава пришла к нему довольно быстро: элегантные и лаконичные наряды от его руки полюбились как простым американкам, так и звездам эпохи диско. Сам Холстон тоже проникся духом эпохи: отъявленный гедонист дружил с гламурными знаменитостями и был завсегдатаем легендарной «Студии 54».

Картина в большей степени концентрируется на падении, нежели становлении империи Роя Холстона, страдавшего наркотической зависимостью. Однако моды и стиля здесь достаточно, ведь исполнительным продюсером проекта выступил Райан Мерфи, известный своим визуальным вкусом. Однако ни это, ни наличие Юэна Макгрегора в главной роли, не принесло сериалу высокого зрительского рейтинга или массы положительных отзывов критиков. Но это ли не повод посмотреть его самим и вынести свой вердикт?