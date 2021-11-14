Рефинансирование ипотеки стало менее привлекательным для россиян

Москва, 14 ноября. Интерес российских граждан к программам рефинансирования ипотеки и обычных кредитов постепенно снижается, передают «Известия» со ссылкой на представителей банков.

Падение спроса на рефинансирование наблюдается из-за постепенного повышения ключевой ставки Центробанком РФ. Сокращение показателей происходит в диапазоне 20–40%. В регуляторе отметили, что доля кредитных продуктов, взятых на рефинансирование, в общем объеме ипотеки достигла пика еще в феврале — 13,6%.

При этом главная польза рефинансирования заключается в возможности улучшения условий по кредиту или ипотеке, сокращения общей суммы долга и ежемесячных платежей, пояснил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Однако из-за постоянного роста ставок клиенты уже сейчас получают меньше выгоды от перекредитования.

Тем временем объем выдачи ипотеки в России достиг рекордной отметки, следует из данных консалтинговой компании Frank RG. Спрос сохраняется на высоком уровне, несмотря на повышение ключевой ставки.