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Рефинансирование ипотеки стало менее привлекательным для россиян

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 13:23
Экономика
Рефинансирование ипотеки стало менее привлекательным для россиян
pixabay.com

Москва, 14 ноября. Интерес российских граждан к программам рефинансирования ипотеки и обычных кредитов постепенно снижается, передают «Известия» со ссылкой на представителей банков.

Падение спроса на рефинансирование наблюдается из-за постепенного повышения ключевой ставки Центробанком РФ. Сокращение показателей происходит в диапазоне 20–40%. В регуляторе отметили, что доля кредитных продуктов, взятых на рефинансирование, в общем объеме ипотеки достигла пика еще в феврале — 13,6%.

При этом главная польза рефинансирования заключается в возможности улучшения условий по кредиту или ипотеке, сокращения общей суммы долга и ежемесячных платежей, пояснил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Однако из-за постоянного роста ставок клиенты уже сейчас получают меньше выгоды от перекредитования.

Тем временем объем выдачи ипотеки в России достиг рекордной отметки, следует из данных консалтинговой компании Frank RG. Спрос сохраняется на высоком уровне, несмотря на повышение ключевой ставки.

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ипотека банки центробанк рф ключевая ставка рефинансирование ипотеки
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