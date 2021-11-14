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Почетный президент РФС Колосков назвал сборную Хорватии командой высокого класса
Спорт
Почетный президент РФС Колосков назвал сборную Хорватии командой высокого класса
wikipedia.org  /  Антон Зайцев / CC BY-SA 3.0

Москва, 14 ноября. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об уровне соперника национальной команды по матчу отбора ЧМ-2022.

Вячеслав Колосков считает, что сборной России по футболу будет крайне важно «выдержать давление» Хорватии в предстоящем матче отборочного турнира к ЧМ в Катаре. Об этом почетный президент РФС рассказал в разговоре с журналистами издания «Чемпионат», оценив уровень соперника национальной команды.

«Грамотно выбранная тактика напрямую влияет на результат. На сегодняшний день индивидуальное мастерство игроков Хорватии выше. У нашей сборной есть отдельно сильные футболисты, но в совокупности у хорватов команда более высокого класса. В матче с Хорватией большую роль сыграют психологическая устойчивость и волевая подготовка», — подчеркнул Колосков.

Матч с Сплите начнется в 17 часов по московскому времени. В прямом эфире игру, в которой определится один из участников ЧМ-2022, покажет Первый канал.

Ранее защитник Сергей Терехов получил повреждение, из-за которого не полетел на матч с Хорватией. Игрок «Сочи» травмировал коленный сустав.

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россия хорватия колосков чм-2022 квалификация
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