Почетный президент РФС Колосков назвал сборную Хорватии командой высокого класса

Москва, 14 ноября. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об уровне соперника национальной команды по матчу отбора ЧМ-2022.

Вячеслав Колосков считает, что сборной России по футболу будет крайне важно «выдержать давление» Хорватии в предстоящем матче отборочного турнира к ЧМ в Катаре. Об этом почетный президент РФС рассказал в разговоре с журналистами издания «Чемпионат», оценив уровень соперника национальной команды.

«Грамотно выбранная тактика напрямую влияет на результат. На сегодняшний день индивидуальное мастерство игроков Хорватии выше. У нашей сборной есть отдельно сильные футболисты, но в совокупности у хорватов команда более высокого класса. В матче с Хорватией большую роль сыграют психологическая устойчивость и волевая подготовка», — подчеркнул Колосков.

Матч с Сплите начнется в 17 часов по московскому времени. В прямом эфире игру, в которой определится один из участников ЧМ-2022, покажет Первый канал.

Ранее защитник Сергей Терехов получил повреждение, из-за которого не полетел на матч с Хорватией. Игрок «Сочи» травмировал коленный сустав.