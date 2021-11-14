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Авраам Руссо опроверг слухи о внебрачных детях
Шоу-бизнес
Авраам Руссо опроверг слухи о внебрачных детях
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москва, 14 ноября. Музыкант Авраам Руссо прокомментировал слухи о внебрачных детях в беседе с ведущей Лерой Кудрявцевой. Музыкант уверен, что распространение домыслов о нем было делом рук продюсера Иосифа Пригожина.

Авраам Руссо появился в новом эпизоде проекта «Секрет на миллион». Музыкант обсудил тему семьи и детей в эфире ток-шоу. Артист воспитывает дочерей в браке с женой Морелой, однако музыканту приписывали наличие внебрачных детей, но он решительно опроверг эти домыслы. Руссо уверен: продюсер Иосиф Пригожин мог спровоцировать эти слухи в период их сотрудничества.

«Этот друг ваш [Иосиф] Пригожин по-всякому пытался снабжать прессу... Если бы был у меня ребенок внебрачный, я бы сказал», — подчеркнул артист.

Кудрявцева решила уточнить, действительно ли у музыканта не могло быть детей вне брака. Руссо заверил, что некоторые его романы приводили к абортам, но у него всего две наследницы. Старшая отпраздновала 14-летие, младшей исполнилось семь лет.

Руссо также жестко отозвался о периоде сотрудничества с Иосифом Пригожиным. Артист признался, что винит в своих проблемах именно продюсера.

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кудрявцева руссо секрет на миллион
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