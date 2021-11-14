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Политолог Кот заявил, что Европу ожидают не тысячи, а миллионы беженцев
Политика
Политолог Кот заявил, что Европу ожидают не тысячи, а миллионы беженцев
Global Look Press  /  Attila Husejnow

Запад сам «наскакал» себе проблемы с мигрантами, пытаясь «демократизировать» их родные страны. Об этом в интервью ФАН заявил декан факультета медиакоммуникаций МГИК, политолог Юрий Кот.

Ранее 13 ноября две крупные группы беженцев попытались прорваться через польско-белорусскую границу. По информации службы пограничной охраны и полиции Подляского воеводства Польши, 50 мигрантам это удалось.

«Разумеется, пойманных беженцев могут депортировать назад на родину, — заметил Кот. — Но какова их дальнейшая судьба, одному только Богу известно. Однако правда заключается в том, что жизни этих людей были разрушены действиями непосредственно самого Запада, который решил, что ему срочно надо нести «демократию» в их дома. На деле, конечно, это было банальное ограбление стран и народов под благовидным предлогом. Натворили делов! А теперь не имеют смелости признаться в том, что нынешний миграционный кризис стал расплатой за их подлость и алчность».

Политолог предположил, что некоторым беженцам все уже удастся сбежать от пограничников и двинуться в сторону Германии и Британии.

«И только Всевышний знает, что будет с ними потом, — заключил эксперт. — Как по мне, похожая судьба постигнет и многих украинцев, в чью страну Запад также принес «демократию», организовав там государственный переворот».

Политолог Кот заявил, что Европу ожидают «не тысячи, а миллионы беженцев»
Pr Scr youtube.com / «60 минут»

Собеседник ФАН убежден, что нынешний миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши — это только начало.

«Это пьеса, в которой даже не сыгран первый акт, — заметил Кот. — Сегодня там стоят тысячи беженцев, которых не пускают — а представьте, что будет, если их будет миллион? Пускай попробуют не пустить! Люди просто пойдут через границу толпами, и что тогда польские, литовские и прочие пограничники будут делать? Стрелять по ним на глазах у всего мира? Ну, во-первых, всех им все равно не убить, а во-вторых, только хуже будет — ведь миллионы точно таких же вчерашних беженцев уже живут в Европе! И они тоже могут подняться на защиту своих единокровных братьев!»

Политолог сделал вывод, что все свои проблемы с мигрантами «европейцы наскакали сами».

«Это просто результат тех бед, что они натворили и, к слову, все еще продолжают творить», — резюмировал Кот.

Ранее политолог Николай Межевич заявил о нецелевом использовании польских войск на границе с Белоруссией.

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Все новости / Политика / Политолог Кот заявил, что Европу ожидают не тысячи, а миллионы беженцев
мигранты белоруссия польша украина
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