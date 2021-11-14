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Певица Лолита рассказала ФАН, как будет праздновать свой день рождения
Общество
Певица Лолита рассказала ФАН, как будет праздновать свой день рождения
instagram.com  /  @lolitamilyavskaya

Певица, актриса, режиссер и телеведущая Лолита Милявская сегодня отмечает 58-й день рождения. Поклонники любят артистку прежде всего за искренность, честность и прямолинейность. Эти качества она демонстрирует не только на сцене, но и в обычной жизни.

В беседе с ФАН Лолита рассказала, что уже второй день находится в Петербурге. До вторника в культурной столице у звезды спектакли и концерты. Поэтому день рождения певица встречает на работе.

«И каждый день занят спектаклем, концертом, концертом и концертом. Поэтому близкие и друзья приезжают, кто уже сейчас приехал с утра, кто подъезжает ближе к спектаклю, кто-то приедет завтра. И завтра мы честно планируем небольшой обед — такой символический — и прогулки по музеям. Или выберем один музей, туда пойдет и сосредоточенно будем изучать прекрасное. Вот, таким образом. Я всегда шучу словами, что будет грандиозная пьянка, но это означает, что ее точно не будет. Потому что среди моих друзей уже все меньше даже просто тех, кто пригубляет. И дело вовсе не в здоровом образе жизни. А дело в том, что COVID-19 напугал нас так, что мы теперь дуем на воду. Поэтому никаких посещений массовых клубов или еще чего-то не планируется. Все в лучшем смысле этого слова интимно, цивилизовано, творчески и, надеюсь, как всегда искренне. Поэтому друзей будет много», — поделилась планами Лолита.

Лолита объяснила, почему проведет день рождения на работе
instagram.com / @lolitamilyavskaya

Лолита также призналась, что считает себя абсолютно счастливым человеком. И давно определилась, что в ее жизни главное.

«У меня все прекрасно. Вы знаете, я дожила до возраста, когда можно сказать, что у меня все прекрасно. И ты перестаешь ныть по каким-то поводам, которые не имеют к твоей жизни никакого отношения. Сегодня один повод, завтра будет другой. Поэтому я предпочитаю не ныть. Я честно и искренне богу благодарна за все, что у меня есть на сегодняшний день. Очень его прошу, и это единственное мое главное желание — сохранить здоровье всем близким мне, всем, кого я люблю, кого я знаю, кого не знаю, всем нормальным людям вокруг меня и, кончено, в первую очередь маме. Вы знаете, других желаний гораздо меньше», — подчеркнула Лолита.

Артистка прославилась на всю страну еще в начале 1990-х и до сих пор остается востребованной в российском шоу-бизнесе, удостоилась она в свое время и статуэтки престижной телевизионной премии ТЭФИ.

Ранее Лолита в деталях рассказывала о ремонте в квартире после потопа. Артистка была расстроена, что ей приходится лично контролировать ремонт. Ведь не у всех рабочих руки «растут оттуда, откуда надо». Поэтому звезда решила во всем разбираться сама и даже освоила технику работы с герметиками.

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Все новости / Общество / Певица Лолита рассказала ФАН, как будет праздновать свой день рождения
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