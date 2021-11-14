Журналисты Time опасаются за карьеру Камалы Харрис из-за политики Байдена

Вашингтон, 14 ноября. Возможный преемник американского президента Джо Байдена Камала Харрис может понести репутационные потери из-за политики действующего главы Белого дома, сообщили журналисты Time.

Эксперты напомнили, что после инаугурации Байден начал проводить собственную политику, а также назначил на должность вице-президента США женщину с темным цветом кожи — Камалу Харрис. Она стала настоящим подарком для кампании хозяина Белого дома и дала американцам надежду на «светлое будущее», передает «ПолитРоссия».

Однако действия нынешнего президента могут сыграть с Харрис злую шутку. Речь идет о том, что Байден поручил ей решить вопрос миграционного кризиса в южных районах страны. Там зафиксирован большой поток беженцев, включая нелегалов из Мексики и южноамериканских стран. Журналисты считают, что приказ, выданный вице-президенту, практически невыполним. Это может серьезно навредить карьере Харрис.

instagram.com / kamalaharris

Стоит отметить, что сейчас в Соединенных Штатах фиксируется все больше избирателей среди латиноамериканского населения. Поэтому Харрис обязана показать себя с лучшей стороны, чтобы занять наиболее выгодную позицию к моменту, когда Байден захочет «покинуть игру».

Как стало известно ранее, автор The American Thinker Лифсон назвал «прогрессивной мурой» гендерный план Харрис. По мнению эксперта, ее документ ударил рикошетом по Байдену.