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Журналисты Time опасаются за карьеру Камалы Харрис из-за политики Байдена
Политика
Журналисты Time опасаются за карьеру Камалы Харрис из-за политики Байдена
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 14 ноября. Возможный преемник американского президента Джо Байдена Камала Харрис может понести репутационные потери из-за политики действующего главы Белого дома, сообщили журналисты Time.

Эксперты напомнили, что после инаугурации Байден начал проводить собственную политику, а также назначил на должность вице-президента США женщину с темным цветом кожи — Камалу Харрис. Она стала настоящим подарком для кампании хозяина Белого дома и дала американцам надежду на «светлое будущее», передает «ПолитРоссия».

Однако действия нынешнего президента могут сыграть с Харрис злую шутку. Речь идет о том, что Байден поручил ей решить вопрос миграционного кризиса в южных районах страны. Там зафиксирован большой поток беженцев, включая нелегалов из Мексики и южноамериканских стран. Журналисты считают, что приказ, выданный вице-президенту, практически невыполним. Это может серьезно навредить карьере Харрис.

Журналисты Time опасаются за карьеру Камалы Харрис из-за политики Байдена
instagram.com / kamalaharris

Стоит отметить, что сейчас в Соединенных Штатах фиксируется все больше избирателей среди латиноамериканского населения. Поэтому Харрис обязана показать себя с лучшей стороны, чтобы занять наиболее выгодную позицию к моменту, когда Байден захочет «покинуть игру».

Как стало известно ранее, автор The American Thinker Лифсон назвал «прогрессивной мурой» гендерный план Харрис. По мнению эксперта, ее документ ударил рикошетом по Байдену.

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сша президент байден харрис
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