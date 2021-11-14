В Камчатском крае пожарные потушили горящую квартиру и спасли ее хозяина

Петропавловск-Камчатский, 14 ноября. Пожарные потушили возгорание на балконе жилого дома, сообщили в местном управлении МЧС России.

Инцидент произошел ночью в Строительном переулке села Тигиль Камчатского края. Очевидцы сообщили о случившемся в экстренную службу 112. На место происшествия оперативно прибыли пожарные.

Сначала спасатели эвакуировали жильца охваченной огнем квартиры, после чего полностью ликвидировали возгорание. Информация о пострадавших не поступала. В результате была спасена не только жизнь человека, но и материальные ценности на общую сумму в более 800 тысяч рублей.

Не так давно пожарные оперативно потушили пламя в одном из многоквартирных домов в Оренбурге, сообщало издание РИА56. В результате ЧП никто не пострадал.