Жену курдского лидера приговорили к тюрьме в Турции за ошибку в медсправке

Анкара, 14 ноября. Жена известного курдского оппозиционера Селахаттина Демирташа была приговорена к двум с половиной годам тюремного срока в Турции после того, как было установлено, что шесть лет назад она предоставила неточную информацию в своем медицинском заключении.

Адвокаты Башак Демирташ сообщили в своем письменном заявлении, что приговор был вынесен 10 ноября Высшим уголовным судом Диярбакыра в рамках дела, возбужденного против нее 3 марта 2018 года. Юристы добавили, что врачу, который выдал медицинский отчет, был вынесен такой же приговор.

Outrageous: Başak Demirtaş sentenced to 2.5 years prison for "false" health report. She's wife of jailed Kurdish leader Selahattin Demirtaş. The report was issued w/wrong dates+later fixed and concerned a miscarriage she had and related health problems. https://t.co/29t4Y5q73o — Louis Fishman لوي فيشمان לואי פישמן (@Istanbultelaviv) November 11, 2021

Шесть лет назад у супруги оппозиционера были проблемы со здоровьем. Согласно больничным записям, в 2015 году ее несколько раз осматривали врачи. При этом женщина даже перенесла две операции в связи с выкидышем.

В то время она работала учителем в школе. Когда ее лечение затянулось, Демирташ взяла неоплачиваемый отпуск во втором семестре 2015-2016 учебного года.

На фоне продолжающихся проблем супруга курдского политика получила отчет о состоянии здоровья из Центра семейного здоровья Диярбакыра 11 декабря 2015 года. Она предоставила справку по месту работы, чтобы получить неоплачиваемый отпуск на пять дней. При этом в самом заключении была указана неправильная дата — 14 декабря. Из-за этой неточности, допущенной по вине медучреждения, женщине грозит тюремный срок.

«Неслучайно, что решение было принято в те дни, когда Башак Демирташ находится на повестке дня и подвергается давлению. Это результат понимания коллективного наказания», — подчеркнули адвокаты.

Докладчик Европейского парламента по Турции Начо Санчес Амор также заявил, что решение суда представляется ему политическим.

«Приговор <…> за простую канцелярскую ошибку в медицинской карте ужасен и выходит за рамки здравого смысла. Это просто выглядит так политически [ангажированно]. Это дает представление о тревожном состоянии турецкой судебной системы», — написал он.

The sentence of @Basak__Demirtas, wife of @hdpdemirtas, to 2,5 years of prison for a mere clerical error concerning a medical record is appalling and seems beyond common sense. It just looks so political. It gives the measure of the worrying state of Turkish judiciary. — Nacho Sánchez Amor (@NachoSAmor) November 12, 2021

Поддержку своей супруге выразил и сам Селахаттин Демирташ.

«Иногда мы думаем, что безнравственности и падению есть предел. Но для них (властей — Прим. ред.) нет этого дна. <…> Мы не прогнемся, мы не станем на колени, мы не проиграем. Мы обязательно победим», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Ahlaksızlığın, dibe vurmanın sınırı varmış gibi düşünüyoruz bazen. Ancak bunlar için dibin sınırı yok.



Allah insana, düşmanının bile merdini nasip etsin. Eğilmeyeceğiz, diz çökmeyeceğiz, yenilmeyeceğiz. Mutlaka ama mutlaka kazanacağız.#BaşakDemirtaşOnurumuzdur @Basak__Demirtas pic.twitter.com/C0hLVwUYg0 — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) November 12, 2021

В настоящее время Башак Демирташ находится на свободе. Она ожидает обжалования решения суда, на что может потребоваться более года.

Арест и преследования

Приговор был вынесен через неделю после того, как Демирташ опубликовала в социальных сетях видео, в котором поддержала своего мужа Селахаттина — бывшего сопредседателя прокурдской «Партии демократии и народов» (ПДН). Политик находится за решеткой с 4 ноября 2016 года по обвинениям, связанным с терроризмом. Ему вменяют связи с «Рабочей партией Курдистана» (РПК) — организацией, признанной террористической в Турции.

It has been five years since Selahattin and his friends were unlawfully taken from their homes as if they were kidnapped. Despite everything, we have never lost hope during the past five years. pic.twitter.com/rSGAh13r9F — Başak Demirtaş (@Basak__Demirtas) November 4, 2021

В 2018 и 2020 годах Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Демирташ был заключен в тюрьму по политическим, а не юридическим причинам, в связи с чем должен быть освобожден. Совет Европы также призвал Турцию немедленно освободить курдского политика 17 сентября 2021 года. Несмотря на давление мирового сообщества, Анкара не намеревается выпускать экс-сопредседателя ПДН на свободу.

В целом тысячи членов прокурдской партии были привлечены к суду — в основном по обвинениям, связанным с предположительными контактами с РПК. Более того, в наши дни ПДН грозит полное закрытие, а сотням ее функционеров — запрет на участие в политике.

В конце марта Конституционный суд республики уже отклонил ходатайство о закрытии прокурдской партии, сославшись на ошибки в процедуре, и дело было отправлено на доработку. Однако уже в июне прокурор Кассационного суда повторно направил обвинительное заключение. ПДН уверена, что процессуальный документ был подготовлен по политическим причинам и должен быть отклонен.