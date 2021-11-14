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Жену курдского лидера приговорили к тюрьме в Турции за ошибку в медсправке
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Жену курдского лидера приговорили к тюрьме в Турции за ошибку в медсправке
Весь мир
Жену курдского лидера приговорили к тюрьме в Турции за ошибку в медсправке
twitter.com  /  @Basak__Demirtas

Анкара, 14 ноября. Жена известного курдского оппозиционера Селахаттина Демирташа была приговорена к двум с половиной годам тюремного срока в Турции после того, как было установлено, что шесть лет назад она предоставила неточную информацию в своем медицинском заключении.

Адвокаты Башак Демирташ сообщили в своем письменном заявлении, что приговор был вынесен 10 ноября Высшим уголовным судом Диярбакыра в рамках дела, возбужденного против нее 3 марта 2018 года. Юристы добавили, что врачу, который выдал медицинский отчет, был вынесен такой же приговор.

Шесть лет назад у супруги оппозиционера были проблемы со здоровьем. Согласно больничным записям, в 2015 году ее несколько раз осматривали врачи. При этом женщина даже перенесла две операции в связи с выкидышем. 

В то время она работала учителем в школе. Когда ее лечение затянулось, Демирташ взяла неоплачиваемый отпуск во втором семестре 2015-2016 учебного года.

На фоне продолжающихся проблем супруга курдского политика получила отчет о состоянии здоровья из Центра семейного здоровья Диярбакыра 11 декабря 2015 года. Она предоставила справку по месту работы, чтобы получить неоплачиваемый отпуск на пять дней. При этом в самом заключении была указана неправильная дата — 14 декабря. Из-за этой неточности, допущенной по вине медучреждения, женщине грозит тюремный срок.

«Неслучайно, что решение было принято в те дни, когда Башак Демирташ находится на повестке дня и подвергается давлению. Это результат понимания коллективного наказания», — подчеркнули адвокаты.

Докладчик Европейского парламента по Турции Начо Санчес Амор также заявил, что решение суда представляется ему политическим.

«Приговор <…> за простую канцелярскую ошибку в медицинской карте ужасен и выходит за рамки здравого смысла. Это просто выглядит так политически [ангажированно]. Это дает представление о тревожном состоянии турецкой судебной системы», — написал он.

Поддержку своей супруге выразил и сам Селахаттин Демирташ.

«Иногда мы думаем, что безнравственности и падению есть предел. Но для них (властей — Прим. ред.) нет этого дна. <…> Мы не прогнемся, мы не станем на колени, мы не проиграем. Мы обязательно победим», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

В настоящее время Башак Демирташ находится на свободе. Она ожидает обжалования решения суда, на что может потребоваться более года.

Арест и преследования

Приговор был вынесен через неделю после того, как Демирташ опубликовала в социальных сетях видео, в котором поддержала своего мужа Селахаттина — бывшего сопредседателя прокурдской «Партии демократии и народов» (ПДН). Политик находится за решеткой с 4 ноября 2016 года по обвинениям, связанным с терроризмом. Ему вменяют связи с «Рабочей партией Курдистана» (РПК) — организацией, признанной террористической в Турции.

В 2018 и 2020 годах Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Демирташ был заключен в тюрьму по политическим, а не юридическим причинам, в связи с чем должен быть освобожден. Совет Европы также призвал Турцию немедленно освободить курдского политика 17 сентября 2021 года. Несмотря на давление мирового сообщества, Анкара не намеревается выпускать экс-сопредседателя ПДН на свободу.

В целом тысячи членов прокурдской партии были привлечены к суду — в основном по обвинениям, связанным с предположительными контактами с РПК. Более того, в наши дни ПДН грозит полное закрытие, а сотням ее функционеров — запрет на участие в политике.

В конце марта Конституционный суд республики уже отклонил ходатайство о закрытии прокурдской партии, сославшись на ошибки в процедуре, и дело было отправлено на доработку. Однако уже в июне прокурор Кассационного суда повторно направил обвинительное заключение. ПДН уверена, что процессуальный документ был подготовлен по политическим причинам и должен быть отклонен.

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