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TAGC: маневры ВВС США у границ СССР обернулись неожиданной шуткой советского пилота
Армия
TAGC: маневры ВВС США у границ СССР обернулись неожиданной шуткой советского пилота
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 14 ноября. Советские военные прямо во время сопровождения самолетов-разведчиков ВВС США показали, что имеют чувство юмора, пишет The Aviation Geek Club.

Авторы публикации, которую приводит «ПолитРоссия», заметили, что встречи советских и американских пилотов в разгар холодной войны нередко сопровождались примечательными инцидентами. Один из них произошел, когда экипажи самолетов Douglas F3D Skyknight собирали данные вдоль рубежей СССР.

TAGC: маневры ВВС США у границ СССР обернулись неожиданной шуткой советского пилота
Global Look Press / Sgt. Thomas Mort

Так как разведчики Военно-воздушных сил США находились в международном пространстве, не нарушая государственных границ, пилоты отправленных на перехват истребителей МиГ не предпринимали жестких мер и даже вели себя дружелюбно. Тогда американцы стали снимать советских военных на камеру, что и привело к неожиданному развитию событий. Детали произошедшего раскрыл ветеран американских ВВС Чак Хаусман.

«Русские по радиосвязи доложили: "Они нас фотографируют. Что делать?" Диспетчер пошутил в ответ: "Улыбнись"», — рассказал американец.

Шутка ошарашила пилотов ВВС США. Как признался сам Хаусман, он и подумать не мог, что у русских есть чувство юмора.

Ранее в США вспомнили о планах СССР создать оснащенный лазером танк 1К17. Главной задачей машины должно было стать сжигание или ослепление электронно-оптических датчиков вражеских ракет.

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