Иркутские активисты собирают мусор с берегов Байкала и продают его в интернете

Экологическая общественная организация «Мой Байкал» запустила интернет-магазин. В нем представлены товары, собранные волонтерами вдоль берега озера.

Организация «Мой Байкал» занимается очисткой брега с 2013 года. Волонтеры собирают мусор и отправляют его на переработку.

Недавно учредителям движения пришла идея, как можно финансово поддержать свой проект. Теперь найденные отходы попадают на полки интернет-супермаркета, где любой желающий может выбрать товар, ознакомится с ущербом, который тот доставляет природе и добавить его в корзину. Однако, после оплаты выбранные позиции не отправляются к своему новому хозяину.

«Задачи физически продать товар у нас нет. У нас все-таки главная задача — привлечь всех жителей России к мусорной проблеме на Байкале», — рассказала PR-менеджер проекта Дарья Винник.

Покупая что-либо на этом сайте, люди жертвуют деньги движению эко-активистов Байкала. Цена каждой мусорной находки высчитывается исходя из ее сроков разложения, особенностей производства, стоимости переработки и других факторов.

В ассортименте представлены пакеты, жестяные банки, пластиковые бутылки, тюбики от зубной пасты и фантики от конфет. Самый дорогой товар — пара батареек за 10 560 рублей. Ущерб от входящих в их состав кислот и тяжелых металлов наиболее ощутим для природы.

Руководительница организации Полина Кайзер рассказала, что идея создания такого магазина мгновенно нашла отклик.

«Нас завалили в директе сообщениями о том, что проект очень интересен: побуждает помочь, погрузиться в экотему, узнать какие-то новые экологичные знания. Потому что люди читают в карточках товара, как тот или иной мусор приносит вред природе», — делится она.

Организаторы поставили своей целью собрать 100 тысяч рублей за месяц существования проекта. Однако уже за первые три дня эко-магазин принес выручку в половину суммы.