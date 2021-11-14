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Звезда американского «Голoса» Уриста справила нужду на фаната во время рок-фестиваля
Шоу-бизнес
Звезда американского «Голoса» Уриста справила нужду на фаната во время рок-фестиваля
instagram.com  /  @sophiaurista

Таллахасси, 14 ноября. Эпатажная американская исполнительница София Уриста устроила фееричное шоу во время рок-фестиваля. Бывшая участница проекта «Голoс» в США справила нужду прямо на сцене.

Инцидент произошел на Welcome To Rockville в Дейтона-Бич в штате Флорида. Солистка кавер-группы Brass Against выступала на сцене со своей версией хита группы Rage Against the Machine Wake Up, когда решила пригласить на сцену поклонника. Звезда уложила его на спину на сцене, затем пристроилась сверху. Публично оголив ягодицы, она без стеснения справила нужду прямо на лицо фанату. Запись момента позже появилась в социальных сетях.

Поклонникам эпатажная темнокожая Уриста известна как участница одного из сезонов американской версии музыкального шоу «Голoс». В нем она выступала в команде не менее скандальной дивы Майли Сайрус. После инцидента рок-группа Brass Against извинилась перед поклонниками. Участники отметили, что вокалистка несколько «увлеклась» и пообещали, что это больше никогда не повторится.

Ранее стало известно о новой эпатажной фотосессии наставника Уристы Майли Сайрус. Звезда сериала «Ханна Монтанна» сняла нижнее белье для новых фотографий на своей ферме в Нэшвилле.

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Все новости / Шоу-бизнес / Звезда американского «Голoса» Уриста справила нужду на фаната во время рок-фестиваля
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