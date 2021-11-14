Ефим Шифрин считает, что Виктор Коклюшкин мог преуспеть в стендапе

Москва, 14 ноября. Известный артист российской эстрады Ефим Шифрин стал участником траурной церемонии прощания с известным юмористом Виктором Коклюшкиным. Мероприятие проходит в Клубе писателей Центрального дома литераторов в Москве.

Писатель и комик умер на 76-м году жизни 12 ноября. Причиной трагедии стала сердечная недостаточность. По словам близких, последние дни он был в тяжелом состоянии и находился под постоянным присмотром врачей.

Церемония прощания началась в 12:00 в Малом зале клуба. Среди гостей собралось много известных личностей, в том числе и юморист Ефим Шифрин. Он выразил теплые слова в адрес коллеги и заверил собравшихся, что 75-летний Коклюшкин мог бы преуспеть в стендапе.

«Я бы не назвал его интровертом, потому что в компании, особенно если чуть-чуть выпьем, он неподражаемым становился. Его истории... Он был очень остроумным, реактивным, хорошо чувствовал смешное. Он бы преуспел и в стендапе. У него были мелочи: например, выходил к микрофону, с таким значением поднимал его под свой рост, что все смеялись», — поделился артист.

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Он отметил, что Коклюшкин был замечательным писателем, который после своей смерти в наследство оставил большое количество запоминающихся монологов. Шифрин подчеркнул, что, несмотря на свое стеснение, юморист не был мрачным человеком в жизни.

Ранее известный ведущий и журналист Владимир Соловьев рассказал, что навещал Виктора Коклюшкина незадолго до его смерти. По его словам, юморист до последнего пытался побороть болезнь.